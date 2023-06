Der berühmte Doppelbock des Bergwerks Prosper Haniel. In der Nacht zu Donnerstag hat die Erde gewackelt.

Erdbeben Erdbeben in Bottrop: Die Erde wackelte an Prosper-Haniel

Bottrop. Am ehemaligen Bergwerk Prosper-Haniel in Bottrop hat es am späten Mittwochabend ein leichtes Erdbeben gegeben. Welche Infos bekannt sind.

Am ehemaligen Bergwerk Prosper-Haniel in Bottrop hat sich am Mittwochabend ein kleines Erdbeben ereignet. Das teilte Erdbebennews mit.

Das Internet-Portal verweist dabei auf Auswertungen der Erdbebenstation Bensberg, die Erdbebenwarte des Geologischen Instituts der Universität zu Köln. Das Beben erzeugte nur eine schwache Intensität und erreichte eine Magnitude von 1.1. Die Uhrzeit des Bebens wird auf 22.40 Uhr datiert.

Nach Einschätzung von Erdbebennews sei das leichte Erdbeben eine Spätfolge des beendeten Steinkohlebergbaus. In direkter Umgebung des Epizentrums könnte laut Portal das Beben schwach verspürt worden sein – demzufolge für die Anwohner im Fuhlenbrock und im angrenzenden Oberhausen-Königshardt.

Im Jahr 2018 hatte Prosper-Haniel mehrere Erdbeben ausgelöst, im März zum Beispiel mit einer Stärke von 2,8, die auch über die Stadt hinaus spürbar war, im Mai mit einer Stärke von 2,7. Aufgrund des Bergbaus kommt es immer wieder zu leichten Erschütterungen in der Region. Das liegt an den unter Spannung stehenden Gesteinen unter- und oberhalb der Flöze.

Auf Prosper-Haniel wurde der letzte Schacht im Dezember 2021 endgültig verschlossen. Das Bergwerk hatte als letztes in der Region im Dezember 2018 seinen Betrieb eingestellt.

