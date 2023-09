Die Bottroper Stadtverwaltung entschuldigt sich für falsche Sendungen an Bürgerinnen und Bürger.

Kurios Entschuldigung: Stadt Bottrop verschickt Einladungen an Tote

Bottrop. Die Stadt Bottrop hat Bürgerinnen und Bürger zu einem Themenabend eingeladen – allerdings auch bereits verstorbene. Nun entschuldigt sie sich.

Zu einem Themenabend im neu eröffneten Quartiersbüro für Fuhlenbrock und Vonderort hatte die Stadt Bürgerinnen und Bürger kürzlich eingeladen. Das harmlose Thema: „Energiekosten vermeiden mit Gebäudedämmung“. Allerdings gab es Ärger: Denn die Einladungen gingen nicht nur an die Hauseigentümer vor Ort, sondern auch an bereits verstorbene Menschen und Weggezogene.

„Wir möchten uns aufrichtig bei den Bürgerinnen und Bürger entschuldigen, denen aufgrund von Problemen bei der Einladung zu dieser Veranstaltung Unannehmlichkeiten entstanden sind“, nimmt die Stadt nun proaktiv Stellung. Bei den schriftlichen Einladungen sei es zu einigen Schwierigkeiten gekommen.

Stadt Bottrop verschickt Einladungen an bereits Verstorbene

Ein Teil der Sendungen sei verspätet zugestellt worden, und es sei vorgekommen, dass Personen angeschrieben wurden, die bereits verzogen oder verstorben sind. „Uns ist bewusst, dass die Aktualisierung unserer Adressdateien eine wichtige Aufgabe ist, und wir arbeiten ständig daran, sie auf dem neuesten Stand zu halten“, so die Stadtverwaltung. „Allerdings kann es vorkommen, dass Todesfälle erst spät bekannt werden, und die entsprechende Aktualisierung Zeit in Anspruch nimmt. Dennoch sind diese Umstände keine Entschuldigung für die entstandenen Unannehmlichkeiten.“

Die Stadt wolle „alles in unserer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass zukünftige Veranstaltungseinladungen reibungsloser ablaufen und dass unsere Bürgerinnen und Bürger die Informationen erhalten, die sie benötigen“, heißt es in einem Anschreiben an betroffene Bürgerinnen und Bürger.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop