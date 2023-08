Tier in Not

Tier in Not Entflogener Ziegensittich: Tierheim Bottrop sucht Besitzer

Bottrop. Ein erschöpfter Ziegensittich ist von einem Finder in Bottrop-Grafenwald zum Tierheim gebracht worden. Die Tierfreunde suchen den Besitzer.

In Grafenwald ist ein erschöpfter, entflogener Ziegensittich entdeckt worden, den der Finder erst einmal in eine Tierarztpraxis gebracht hat. Nachdem er sich erholt hatte, ist er von dort zum Tierheim gebracht worden.

Bisher hat ihn leider noch niemand als vermisst gemeldet. Die Tierfreunde hoffen, dass sich seine Besitzer aufgrund dieser Anzeige melden und ihren Ziegensittich wieder abholen. Falls nicht, wird er zur Vermittlung freigegeben. (Seine Ring-Nr. links: III 2:050617 / rechts: 55339)

Das Tierheim an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist für Besucher in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim für Besucher geschlossen. Weitere Informationen gibt es auf www.tierheim-bottrop.de und unter 02041 93848.

