Ente Lippens trifft Tiger Gerland zum Heimspiel in Bottrop

Bottrop. Sie können nicht nur kicken, sondern auch reden: Willi Lippens und Hermann Gerland kommen zum Talk mit Hermann Beckfeld ins Hürter.

Sie können nicht nur kicken, sondern auch reden und setzen Pointen zielgenau: Bei seinem nächsten „Heimspiel bei Hürter“ hat Moderator Hermann Beckfeld zwei Urgesteine des Reviers und Spaßvögel der Bundesliga zu Gast, die mit ihren humorvollen Geschichten nicht nur Fußballfans unterhalten werden: Hermann Gerland, einst beim VfL Bochum der Tiger genannt, und Willi Lippens, die berühmte Ente von Rot-Weiß Essen.

Gemeinsamer Auftritt der Publikumslieblinge in Bottrop

Getrennt haben die beiden Publikumslieblinge mit ihren Anekdoten schon für jede Menge Lacher in der Ruhrgebietskneipe gesorgt. Am Ende hatten die beiden Freunde und früheren Gegenspieler einen Wunsch: einen gemeinsamen Auftritt beim „Heimspiel bei Hürter“. Nun steht der Termin fest. Am 29. November werden die beiden Entertainer mit Pointen und trockenem Humor Doppelpass spielen. Sicherlich wird der Ballzauberer Willi Lippens, bekannt für seine Tricks und flotten Sprüche, verraten, dass er nur einen Verteidiger fürchtete. Und das war nun mal der Tiger.

Champions League: Abschlusstraining von Bayern München auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße im Mai: Hansi Flick (r.) da noch Interimstrainer mit Co-Trainer Hermann Gerland stehen auf dem Platz. Foto: Sven Hoppe / dpa

„Hermann war schnell, hat mich mit hochgezogenen Schultern und gesenktem Kopf mürbe gemacht und mich so lange verfolgt, bis er mir den Ball abgenommen hat“. Und er wird natürlich den legendären Wortwechsel mit dem Schiedsrichter wiedergeben. Nach dem „Ich verwarne Ihnen“ vom Unparteiischen antwortete die Ente spontan: „Ich danke Sie“. Und flog vom Platz. In Bochum schmetterten die Fans: „Hermann, du bist der beste Mann.“ Sie liebten den Kämpfer, kompromisslos, er war ein knallharter, aber immer fairer Verteidiger, ein echter Kumpel, der später als Coach beim FC Bayern München seine Verträge nur per Handschlag mit Uli Hoeneß abschloss.

Selbstverständlich geht es um viel mehr Themen: zum Beispiel Hermanns Erfolge als Talentförderer, der seine Schützlinge zu Weltmeistern machte, oder seine neuen Aufgaben als Co-Trainer der U19-Nationalmannschaft. Ente berichtet unter anderem von seinen Abenteuern in Amerika, von seiner Gaststätte an der B 224 hart an Bottrops Stadtgrenze, von den Aussichten seiner Rot- Weißen im Aufstiegskampf, von aufregenden Fahrten mit dem Boss, mit Helmut Rahn. Und dazu gibt es wie immer die Versteigerung einer Sache, die man sich nicht kaufen kann, Fragen der Zuschauer auf dem Bierdeckel und die passende Musik.

Montag, 29. November, Anstoß 19.30 Uhr. Karten zum Preis für 12 Euro nur bei Hürter, Gladbecker Straße 19a, oder per Mail: huerter.bottrop@freenet.de

