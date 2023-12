Kalender zeigt Bottroper Ansichten: Verkauf für guten Zweck

Bottrop. Nolin Wischermann präsentiert mit dem Wunschzauberer-Verein einen Jahreskalender 2024 mit Bottrop-Motiven. Kinder und Jugendliche profitieren.

Ob als Künstler oder Mann hinter dem Instagram-Account dein.bottrop: Heimatliebe prägt das Engagement von Nolin Wischermann. Zwölf Ansichten der Stadt Bottrop hat er nun zu einem Jahreskalender zusammengestellt, der ab sofort vom Wunschzauberer-Verein verkauft wird. Und wie sollte es bei diesem Verein anders sein? „Der gesamte Erlös landet in einem guten Projekt“, betont Vereinssprecherin Jessica Helmke.

Wer also vielleicht noch ein Weihnachtsgeschenk mit Bottrop-Bezug sucht, das garantiert nicht als Staubfänger endet, und dabei einen guten Zweck unterstützen möchte, für den ist der Kalender 2024 möglicherweise genau das Richtige. Im Format Din A5 teilen sich Bottrop-Motive in Postkartengröße und die jeweiligen Monatsübersichten immer eine Seite. Dort ist dann auch noch ein bisschen Platz, um sich die wichtigsten Termine des Monats zu notieren. QR-Codes führen zu den Sponsoren.

Bottrop-Kalender: Sponsoren finanzieren Druckkosten

Die sind für das Projekt ganz wichtig, haben sie es doch möglich gemacht, den kompletten Druck der Kalender zu finanzieren, berichtet Jessica Helmke. Dem Verein seien keine Kosten entstanden, denn auch Nolins Engagement für den Kalender – samt Design – ist komplett ehrenamtlich. Über die Plattformen dein.bottrop und „Wir lieben Bottrop“ will der Bottroper zudem weitere Aufmerksamkeit für das Produkt und den Wunschzauberer-Verein generieren.

Und noch einmal zum Thema Heimatliebe: „Ich habe es immer schade gefunden, dass Bottrop so etwas nicht mehr hat. Früher gab es Kalender, Tassen, Postkarten mit Bottrop-Motiven“, sagt Nolin Wischermann. Für die Postkarten hat er inzwischen auch schon selbst gesorgt. „Ich habe das Gefühl, ich kann so ein bisschen für die Heimatliebe tun. Und wenn das Ganze nachher Kids hilft, umso besser.“

Denn der Erlös soll fließen in das Jugendcafé, das die Arbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte (AGSB) am Borsigweg betreibt. Das „JuBo“ kann schon von Grundschülern besucht werden, aber auch von Teenagern im Alter bis zu 18 Jahren. Dort werden Freizeitangebote gemacht, zudem gibt es Unterstützung bei den Hausaufgaben.

Mitglieder des Wunschzauberer-Vereins waren am Borsigweg bereits zu Besuch, haben sich die Arbeit der AGSB für Menschen in schwierigen Lebenslagen angeschaut. „Das Jugendcafé ist mit wenig verfügbaren Mitteln, aber mit viel Herz eingerichtet worden. Auch die beiden, die das leiten, machen das beeindruckend“, so Jessica Helmke.

Der Bottrop-Kalender 2024 ist zum Preis von 7,50 Euro auf dem „Wunschmarkt“ an der Kirchhellener Straße erhältlich (bis 17. Dezember, Mi-Sa 15-22 Uhr, So 15-20 Uhr) sowie auf dem Markt für Kunst und Kunsthandwerk „Artvent“ am Stand von Nolin Wischermann (B12, Böckenhoffstraße 12a, 10. Dezember 11-18 Uhr).

