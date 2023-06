Freizeit Eloria Erlebnisfabrik in Bottrop eröffnet neue Attraktion

Bottrop. In der Eloria Erlebnisfabrik in Bottrop gibt es eine neue Attraktion. Europas größter Escape Room wurde um eine fiktive Postfiliale erweitert.

Die Stadt Bottrop ist ab sofort um eine Postfiliale reicher – doch statt um einen herkömmlichen Brief- und Paketshop handelt es sich um eine besondere Version. In der Stadt Exploria, der Hauptattraktion der Eloria Erlebnisfabrik, hat mit der neuen Post ein weiteres Gebäude in dem Escape-Room eröffnet.

Neben zahlreichen neuen Rätselelementen biete das Gebäude auch weitere Funktionen, welche die Spieldynamik in Europas größtem Escape Room deutlich verändern sollen, so die Eloria Erlebnisfabrik.

Eloria Erlebnisfabrik in Bottrop erweitert Angebot um eine Postfiliale

Die neue Post soll eine zentrale Anlaufstelle für alle Besucher und Besucherinnen von Exploria werden. Die Postbeamten stehen nicht nur für Fragen zur Verfügung, sondern können die Gäste auch auf Rätselabenteuer schicken sowie Hinweise für allzu knifflige Aufgaben geben. Außerdem können Gäste mit ihren in der Stadt verdienten Spielgeld Postkarten und kleine Souvenirs kaufen. In kleinen Sammelheften, den sogenannten „Heimat-Visa“ werden gelöste Aufgaben und Missionen abgestempelt. So können besonders fleißige Spieler mit kleinen Überraschungen belohnt werden.

Einblick in die neue Postfiliale in der Eloria Erlebnisfabrik. Foto: Eloria

Michael Bierhahn, Geschäftsführer der Eloria Erlebnisfabrik, sagt: „Wir legen großen Wert auf Authentizität in der Gestaltung unserer Attraktion und sind uns sicher, dass die Erweiterung für noch mehr Spielspaß und einen hohen Wiederbesuchswert sorgen wird.“

Mehrere Monate Planungs- und Bauzeit habe das Team von Eloria in die Erweiterung investiert. „Unsere Spielleiterinnen und Spielleiter in der Post tragen Uniformen, die extra für diese Aufgabe angefertigt wurden. Wir haben originale Kleidung von Beamten aus den 1920ern nachgebildet“, sagt Bierhahn. Die Illusion von einer Zeitreise in die „goldenen Zwanziger“ solle somit perfekt werden.

Eloria Erlebnisfabrik plant weitere Investitionen und Projekte

Auch für die Zukunft habe das Team der Eloria Erlebnisfabrik zahlreiche Projekte angedacht. „Unsere Ideenliste ist lang. Nach und nach integrieren wir weitere Gebäude, Effekte und Rätsel“, verspricht Michael Bierhahn. Künftig sei beispielsweise geplant, einzelne Gebäude mit einem zweiten Stock zu erweitern. „Viele neue Ideen benötigen aber auch Köpfe, welche diese umsetzen. Aus diesem Grund suchen wir insbesondere im Bereich Gastronomie und Spielleitung dringend Verstärkung.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop