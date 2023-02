Eiserne Hochzeit am Valentinstag: Das rät ein Bottroper Paar

Bottrop. Als Fuhlenbrock noch ein Dorf war, lernten sich Christel und Wilhelm Janik auf der Kirmes kennen. Sie haben einen wichtigen Rat für die Ehe.

Heiraten am Valentinstag, dem höchst offiziellen Tag aller Verliebten? Manches Paar heute kann sich kein besseres Hochzeitsdatum vorstellen. Doch als Christel Zaczek und Wilhelm Janik am 14. Februar 1958 vor den Standesbeamten traten, da „kannte man den Valentinstag noch gar nicht“, meint die Bottroperin. 65 Jahre ist das ja auch schon her, und aus zart-verliebten Banden ist längst ein fester Bund geworden. Das Paar feiert am Dienstag seine Eiserne Hochzeit.

Beide sind im Fuhlenbrock aufgewachsen, damals noch ein Dorf, wie sie einmütig erzählen. Und wo lernt man sich auf dem Dorf als junge Menschen kennen? Richtig: auf der Kirmes, und zwar am Kettenkarussell. „Zehn Monate später haben wir geheiratet“, erzählt Christel Janik. Sie war damals 19, er 22 Jahre alt. Kirchlich getraut wurden sie dann am 2. März in der Kirche Waldfriede.

In der großen Familien ist immer etwas los

Wenn sie auf ihr gemeinsames Leben zurückblicken, berichten sie einerseits von viel Arbeit. „Wie haben ganz schön malocht“, sagt Christel Janik. Sie hat Verkäuferin im ehemaligen Lebensmittelgeschäft Priester gelernt, später dann 25 Jahre im Ludgerus-Kindergarten gearbeitet. Ihr Mann war Maurer, betrieb 50 Jahre lang sein eigenes Baugeschäft.

Andererseits war – und ist ganz sicher immer noch – in ihrer großen Familie immer viel los. Fünf Kinder haben die Janiks. Magdalene, die Älteste, kam 1960 zur Welt, gefolgt von Barbara, Wilhelm, Peter und Frank. „Wir haben immer Rummel gehabt: Taufe, Kommunion, Einschulung; eine Feier nach der anderen.“ Und für Christel Janik war selbstverständlich, alles selbst zu machen, „ich habe gekocht, gebacken und was nicht alles“, erzählt sie mit einem Lächeln.

In ihrem Haus im Fuhlenbrock wurde „viel angebaut, umgebaut, hochgebaut“, berichten die beiden. Gut, wenn der Fachmann dafür gleich mit im Haus lebt. „Mein Mann hat viel gemacht“, betont die Jubilarin. Inzwischen gibt es auch drei Enkelkinder, Jan (30), Alina (27) und Paula (17):

Wichtigster Tipp für eine lange Ehe: Vertrauen

Wie Christel und Wilhelm Janik so einmütig am Tisch sitzen, muss man ihnen die Frage einfach stellen: Welche Tipps haben sie für eine lange Ehe? „Vertrauen und Zuversicht“, sagt Christel Janik nach kurzem überlegen. Ihr Mann ergänzt: „Vertrauen und Kompromisse, das ist das Wichtigste im Leben. Jeder hat ja einen anderen Charakter. Und wenn jeder sich durchsetzten will, dann ist es schnell aus.“ Seine Gattin gibt darüber hinaus den Tipp, viel miteinander zu sprechen, sofort auszudiskutieren, wenn man etwas auf dem Herzen hat. Dazu kommt, findet Wilhelm Janik: „Jeder muss seinen Spielraum haben.“

Genauso aber gehören Gemeinsamkeiten dazu. Wie der fest eingeplante Urlaub zweimal im Jahr. „Im Sommer immer nach Neuharlingersiel, im Herbst nach Oberstdorf“, wie die Seniorin erzählt. Zudem: „Wir waren viel mit dem Fahrrad unterwegs.“ Bei den Plattdütschen feierten sie immer gerne Karneval. Beide sind übrigens Wassermann vom Sternzeichen, feiern am 1. und 9. Februar Geburtstag. Und kurz darauf eben Hochzeitstag.

Heute fällt das Laufen leider schwer, sagt Christel Janik (84). „Fliegen können wir ja nicht, dann wäre unser Problem gelöst“, bemerkt ihr Mann (87) trocken. Fester Bestandteil des Tages ist es für die beiden, die WAZ gründlich zu studieren. „Wir haben die Zeitung seit 64 Jahren“.

Heute lesen Christel und Wilhelm Janik darin etwas über sich.

