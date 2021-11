Einsatzreiches Wochenende für Bottrops Helfer und Retter

Feuer in einem Hohlraum, vermeintlicher Brand in einem Krankenhaus oder vermisste Personen: Bottrops Feuerwehr hat ein dicht getaktetes Wochenende hinter sich.

Bottrop. Feuerwehr, Rettungssanitäter und Notärzte blicken auf ein einsatzreiches Wochenende zurück. Zumeist ging es aber glimpflich aus.

Ein dicht getaktetes Wochenende kann die Bottroper Feuerwehr vermelden. Bereits Freitag um 1 Uhr rückte ein Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr aus, um mehrere brennende Mülltonnen auf einem Schulhof am Windmühlenweg zu löschen. Gegen 7.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren Altstadt, Fuhlenbrock und Eigen über die automatische Brandmeldeanlage eines Bottroper Krankenhauses alarmiert. Auslösegrund war aber glücklicherweise kein Brandereignis, sondern ausgetretener Wasserdampf bei Wartungsarbeiten.

Verteilt gab es weitere kleinere Einsätze. Unter anderem mussten Wohnungstüren geöffnet werden, da Personen vermisst wurden oder die Besatzung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges wurde als sogenannter „First Responder“ tätig. Hierbei leistet die Besatzung bis zum Eintreffen eines Rettungswagens medizinische Hilfe. Später erhielt die Leitstelle über Notruf 112 eine Brandmeldung in einer an ein Wohngebäude angrenzenden Schreinerei. Einheiten der Berufsfeuerwehr und der Ortswehr Altstadt stellten fest, dass es durch einen Kurzschluss zu einem Kabelbrand gekommen war.

Brand im Hohlraum - Gebäudestatik gefährdet

Weit aufwendiger gestaltete sich ein Paralleleinsatz auf der Danziger Straße. Dort war es in einem vor Jahren verfüllten Hohlraum zu einem Schwelbrand gekommen. Der Hohlraum befand sich unterhalb eines Gartenzugangs bzw. angrenzend an den Keller eines Wohnhauses. Um Zugang zu dem Hohlraum zu bekommen, wurde eine ehemals zugemauerte Tür aufgebrochen. Dadurch wurde in die Baustatik eingegriffen und es mussten zur Sicherheit Baustützen am angrenzenden Mauerwerk angebracht werden. Durch den direkten Zugang zum Hohlraum konnte der Brand gelöscht werden. Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Altstadt waren allein dort rund drei Stunden im Einsatz.

Auch für den Rettungsdienst und Krankentransportdienst gab es viel zu tun. Innerhalb von 12 Stunden wurden 21 Rettungswageneinsätze, 22 Krankentransporte und 13 Notarzteinsätze im Stadtgebiet durchgeführt, darunter bei zwei schweren Autounfällen.

