Einsatz in Bottrop-Feldhausen: 30 Strohballen fangen Feuer

Bottrop-Kirchhellen. In Bottrop-Feldhausen haben am Dienstagmorgen 30 Strohballen Feuer gefangen und sind abgebrannt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Mehrere Anrufer haben der Leitstelle der Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr einen Brand von Strohballen am Lippweg in Feldhausen gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannten etwa 30 Strohballen in voller Ausdehnung.

Die ersteintreffenden Kräfte sorgten zunächst dafür, dass der Brand sich nicht auf die umliegenden Bereiche ausdehnen konnte. Im Anschluss ließen die Einsatzkräfte die Strohballen kontrolliert abbrennen. Die restlichen Glutnester wurden auseinandergezogen und abgelöscht.

Brand in Bottrop-Feldhausen: Polizei ermittelt wergen Ursache

Am Morgen liefen noch Aufräumarbeiten an der Einsatzstelle. Da sich durch gefrierendes Löschwasser Glatteis auf der Straße gebildet hatte, streute die Best die Straße mit einem Streuwagen ab.

Zu Beginn des Einsatzes waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Feldhausen mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Nach Abschluss der Erstmaßnahmen blieb die Freiwillige Feuerwehr Feldhausen vor Ort, die Berufsfeuerwehr unterstützte die Einsatzmaßnahmen mit einem Teleskoplader.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop