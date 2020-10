Stadterneuerung Einladung zur Baustellentour in Bottrop-Batenbrock

Bottrop. Die Sport- und Spielfläche am Beckedahl macht Fortschritte. Davon können sich Batenbrocker bei einem Rundgang überzeugen – aber nur mit Anmeldung

Die Stadtteilagentur Batenbrock lädt ein zu einem Baustellenrundgang an der Albert-Schweitzer-Schule sowie der Spiel- und Sportfläche Mönchenort/Im Beckedal. Der Rundgang findet statt am Mittwoch, 14. Oktober um 17 Uhr. Treffpunkt ist der Eingang zum Schulgelände an der Prosperstraße 95.

Die Bauarbeiten auf dem hinteren Schulhof der Albert-Schweitzer-Schule sowie der Spiel- und Sportfläche schreiten zügig voran, so dass bereits erste Ergebnisse zu erkennen seien, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Um sich ein Bild vom Baufortschritt sowie dem grundsätzlichen Vorhaben der Aufwertungsmaßnahmen machen zu können, lädt die Stadtteilagentur Batenbrock alle interessierte Bürgerinnen und Bürger zum Rundgang ein.

Auf dem Schulhof entsteht auch ein Ort für „Naturnahes Lernen“

Ziel der Maßnahme „Ökologische Aufwertung Schulhof Albert-Schweitzer-Grundschule“ ist eine großflächige Entsiegelung der Schulhoffläche herzustellen und einen Ort für naturnahes Lernen und für ökologische Bildung mit grünem Klassenzimmer, Lehrgarten und weiteren Gartenbereichen entstehen zu lassen. Mit der Erneuerung der Spiel- und Sportfläche erhalten die Kindern und Jugendlichen im Quartier außerdem neue, an ihre Bedürfnisse angepasste, Spiel-, Sport- und Bewegungsmöglichkeiten.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine vorherige Anmeldung bis Donnerstag, 9. Oktober per E-Mail, Telefon oder in der Stadtteilagentur erforderlich, 02041-7632696, E-Mail: info@stadtteiagentur-batenbrock.de. Dort gibt es auch weitere Infos zum Bauvorhaben, ebenso im Internet unter: www.stadtteilagentur-batenbrock.de.