Einkaufen in Bottrop: Rewe Gödecke startet Abholservice

Rewe Gödecke an der Horster Straße in Bottrop bietet jetzt einen Abholservice.

Bottrop. Rewe Gödecke an der Horster Straße in Bottrop bietet seinen Kunden jetzt einen Abholservice. Die Einkäufe können digital gemacht werden.

Bei Rewe Gödecke an der Horster Straße 247 können ab sofort Lebensmittel online bestellt und im Supermarkt abgeholt werden, wann es passt. Kundinnen und Kunden haben online die Auswahl aus mehreren tausend Artikeln, darunter auch Tiefkühlprodukte, frisches Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstwaren sowie Molkereiprodukte, Trockenwaren und Getränke.

Wer es besonders eilig hat, kann die Bestellung noch am gleichen Tag abholen: Drei Stunden nach Bestelleingang können die Einkäufe mitgenommen werden. Und so funktioniert es: Auf www.rewe.de/shop oder in der App geben Kundinnen und Kunden die Postleitzahl 46238 ein und wählen den Abholservice sowie einen Abholmarkt in ihrer Nähe aus. Anschließend können sie sich den Warenkorb individuell zusammenstellen.

Abholservice für Rewe-Kunden in Bottrop ohne Mindestbestellwert

Einen Mindestbestellwert gibt es nicht, es fällt aber eine Servicegebühr von zwei Euro bei der Bestellung an. Die Kunden geben ein zweistündiges Zeitfenster an, in dem sie die Ware abholen. Sie bezahlen an der Abholservice-Kasse.

Der Rewe-Markt an der Horster Straße ist kürzlich umfassen saniert und im Bergbau-Stil umgebaut worden. Inhaberin Kathrin Gödecke, die noch eine weitere Filiale in Kirchhellen betreibt, hatte sich zu diesem Schritt entschieden, weil ihre Familie eine tiefe Verbundenheit zum Ruhrgebiet hat.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop