Landwirtschaft Einkaufen in Bottrop: Kirchhellens Hofläden in der Übersicht

Bottrop. In Bottrop-Kirchhellen gibt es eine Vielzahl an Hofläden, die Gemüse, Obst und Fleisch aus eigener Herstellung anbieten. Eine Übersicht.

Obst und Gemüse aus der Region, Eier und Fleisch direkt vom Erzeuger: Viele Menschen kaufen gerne ihre Lebensmittel im Hofladen, weil sie dort wissen, woher die Produkte kommen. Bottrop-Kirchhellen hat eine hohe Dichte an Hofläden, das Angebot der hiesigen Landwirte ist groß. Eine Übersicht.

Hof Königshausen: Spezialisiert ist der Hof in Feldhausen auf Produkte für muslimische Kunden. Hier gibt’s Fasulye, Misir, Ispanak oder Patates, türkische Bohnen, Mais, Spinat und Kartoffeln sowie diverse Obstsorten. Dorstener Straße 16, donnerstags 14 bis 18 Uhr, freitags 10 bis 18 Uhr, samstags und sonntags 11 bis 18 Uhr

Mehr Infos zum Hof Königshausen lesen Sie hier

Maaßen: Besonders beliebt ist der Hof Maaßen wegen seiner Kartoffeln und Zwiebeln. Im urigen Hofladen gibt es neben regionalen Produkten auch hofeigene Erzeugnisse wie Marmeladen, Honig, Nudeln und Plätzchen, die mit den Hofeiern produziert werden. Der Hof bietet außerdem Äpfel, Birnen, Blaubeeren und Pflaumen zum Selbstpflücken und im Herbst eine große Auswahl an Kürbissen. Am Liesenfeldhof, der in der Boy von Familie Maaßen betrieben wird, können Kunden auch am Automaten einkaufen. Hackfurthstraße 205, montags bis freitags 9 bis 18 Uhr, samstags 9 bis 15 Uhr

Mehr Infos zum Hof Maaßen lesen Sie hier

Hofläden in Bottrop-Kirchhellen: Gemüse, Obst und Fleisch vom Erzeuger

Miermann: Früher die Gemüsescheune Holthausen, heute ein moderner Hofladen: Der Hof Miermann vertreibt neben Produkten aus dem eigenen Anbau wie Spargel, Kartoffeln, Zwiebeln und den Hofeiern auch regionale Erzeugnisse. Dazu kommen die hausgemachten Produkte: Brot, Gebäck, Konfitüren und die beliebten Eintöpfe von Kartoffeln bis Grünkohl. In der großen Scheune können Feste mit bis zu 150 Personen gefeiert werden. Scheideweg 38, montags bis freitags 9 bis 18 Uhr, samstags 9 bis 14 Uhr

Mehr Infos zum Hof Miermannlesen Sie hier

Overgünne: Unter dem Stichwort „Dreibauernjungs“ verbinden die Brüder Thomas, Michael und Christoph Overgünne als gleichberechtigte Partner mehrere Betriebe. Auf dem Geflügelhof an der Hackfurthstraße leben rund 6000 Hühner, saisonal kommen Enten und Gänse dazu. Seit vergangenem Jahr gibt es den Online-Shop mit Selbstabholung oder Lieferservice. Die Palette von etwa 240 Produkten reicht von Wurst- und Fleischprodukten, Eiern, Backwaren und –mischungen, Milchprodukten, Obst, Gemüse bis zu Getränken. SB-Hofladen: Hackfurthstraße 98, 24 Stunden geöffnet.

Mehr Infos zum Hof Overgünnelesen Sie hier

Hof Sagel: Das Kerngeschäft am Hof Sagel ist das Fleisch: Wo früher Tausende Schweine jährlich geboren wurden, hat sich Bauer Sagel auf eine Mutterkuhhaltung mit 30 Rindern konzentriert. Im Hofladen, einem umgebauten Marktwagen mit Kühlanhänger, gibt es hochwertiges Fleisch vom eigenen Rind und Schwein, Pute und Hähnchen von regionalen, bekannten Bauernhöfen. Der Hof hat nur wenige Tage im Monat geöffnet, die Termine gibt’s auf www.bauernhof-sagel.de. Am Dahlberg 8

Mehr Infos zum Hof Sagel lesen Sie hier

Schmücker Hof: Der Schmücker Hof ist derzeit vor allem bei Selbstpflückern beliebt, es gibt es großes Obstangebot, das auch im Hofladen erworben werden kann. Außerdem vertreibt der Schmücker Hof auch Früchte über die Online-Supermärkte Picnic und Flaschenpost und bietet in der hofeigenen Gastronomie Frühstück, Brunch und Abendessen à la carte. Auf der Höhe 9, montags bis freitags 8 bis 18 Uhr, samstags 8 bis 17.30 Uhr, sonntags 9 bis 17.30 Uhr

Mehr Infos zum Schmücker Hoflesen Sie hier

Bottroper Hofläden mit Hühnern und unbehandelter Milch

Hof Stratmann: Selbstangebautes Gemüse können Kunden im Hofladen von Stratmanns in Grafenwald kaufen. Neben diversen Kohl- und Salatsorten gibt’s Tomaten, Auberginen, Gurken und Paprika aus den eigenen Gewächshäusern. Außerdem im Angebot: Eier von freilaufenden Hühnern. Im Spring 88, dienstags bis freitags 9 bis 13 und 15 bis 18 Uhr, samstags 9 bis 13 Uhr

Mehr Infos zum Hof Stratmannlesen Sie hier

Hof Umberg: Für sein frisches Obst ist der Hof Umberg bekannt, hier gibt’s je nach Saison Erdbeeren, Kirschen, Äpfel, Birnen, Zwetschgen … Der ganzjährig geöffnete und stilgetreu restaurierte Hofladen bietet vorwiegend eigene Erzeugnisse und regionale Spezialitäten aus der Umgebung, wie Schwarzbrot aus dem Münsterland. Dazu gehören auch die tagesfrischen Eier von 4000 Hühnern in Bodenhaltung. Overhagener Feld 10, montags bis freitags 8 bis 18.30 Uhr, samstags 8 bis 16 Uhr

Mehr Infos zum Hof Umberg lesen Sie hier

Hof Wortmann: Der Hof Wortmann ist der jüngste Hofladen in Kirchhellen. An der bislang einzigen Tankstelle für frische und unbehandelte Milch in Kirchhellen können die Kunden die Rohmilch selbst in eigene Gefäße oder vorhandene Flaschen abfüllen. Ein zweiter Kühlautomat enthält zwölf Sorten Eis in Bechern, hergestellt aus eigener Hofmilch in einer darauf spezialisierten Eisdiele. Eier, Kartoffeln, Zwiebeln, Honig und Nudeln aus dem Automaten werden im Selbstbedienungsmodus auf Vertrauensbasis abgerechnet. Börker Feld 40, täglich 8 bis 21 Uhr

Mehr Infos zum Hof Wortmann lesen Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop