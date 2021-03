Einbruchversuch: Polizei nimmt drei junge Bottroper fest

Eine Zeugin hat in Bottrop einen Einbruchversuch in eine Schule beobachtet (Symbolbild).

Bottrop. Eine Zeugin hat drei junge Männer beobachtet, als sie in eine Schule einbrechen wollten. Die Polizei nahm drei Verdächtige vorläufig fest.

Eine aufmerksame Zeugin hat am Sonntagabend, gegen 21.45 Uhr, drei junge Männer beobachtet, die versuchten, in eine Schule am Förenkamp in Bottrop einzubrechen. Sie rief die Polizei.

Die Beamten trafen zwei junge Männer aus Bottrop (17 und 22 Jahre alt) im Umfeld an. Auf einen 15-jährigen Bottroper stießen die Polizeibeamten noch an der Schule. Alle drei wurden vorläufig festgenommen.

An einem der Fenster der Schule entstand Sachschaden.

