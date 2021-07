Ein Zeuge hat der Polizei in Bottrop einen Einbruchversuch in eine Kita gemeldet (Symbolbild).

Einbruch Einbruchversuch in Bottroper Kita: Polizei erwischt Täter

Bottrop. Ein Zeuge alarmiert die Polizei, die einen Bottroper (17) und einen Essener (19) mit Werkzeug stellt. Die beiden werden vorläufig festgenommen.

Die Polizei hat in Bottrop-Boy zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt – und vorläufig festgenommen.

Das gelang, weil ein Zeuge am Mittwoch um 22.10 Uhr einen Einbruchsversuch in die DRK-Kita an der Siemensstraße meldete. Durch den Hinweis erwischte die Polizei vor Ort einen Bottroper (17) und einen Essener (19). Die beiden hatten Werkzeug dabei.

Nach ersten Ermittlungen hatten die beiden an einem Fenster und einer Tür versucht in das Gebäude zu kommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

