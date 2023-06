Polizei Einbruch in Kirchhellen: Schon wieder Automat aufgebrochen

Bottrop-Kirchhellen. Schon wieder ist der Verkaufsautomat von Hof Overgünne in Bottrop-Kirchhellen aufgebrochen worden. Dabei gibt es für Einbrecher nichts zu holen.

Immer wieder versuchen Diebe, etwas an den Verkaufsautomaten von Overgünne in Kirchhellen zu erbeuten, in der Nacht zu Mittwoch erneut: Gegen 2 Uhr hat mindestens ein bislang unbekannter Täter Automaten auf der Hackfurthstraße aufgebrochen. Dabei hat Einbruch gar keinen Zweck.

„Wir leeren jeden Abend die Kasse und die Automaten“, sagt Thomas Overgünne von den „Dreibauernjungs“. Insofern gebe es gar keine Beute, die Diebe machen könnten, sagt der Landwirt und widerspricht der Polizeimeldung, laut der Bargeld entwendet worden ist. Umso ärgerlicher ist der Schaden, der durch die Einbrüche verursacht wird. Dieses Mal ist das Schloss aufgebrochen worden.

Verkaufsautomat von Overgünne ist mit Kamera ausgestattet

Der Verkaufsautomat ist mit einer Videokamera ausgestattet. Auf den Aufnahmen war ein Täter zu sehen, der folgendermaßen beschrieben wird: männlich, ca. 1,80 Meter groß, weißes Oberteil.

Zuletzt war in den Laden vor zwei Wochen eingebrochen worden. Der Täter war aber augenscheinlich ein anderer. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

