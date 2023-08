Einbruch in Bottrop: Polizei sucht mit Foto nach zwei Frauen

Nach einem Einbruch in Bottrop fahndet die Polizei nach zwei Frauen.

Bottrop. Anfang August sollen zwei Frauen in ein Haus in Bottrop eingebrochen sein. Mit ihrer Beute flüchteten sie. Die Polizei fahndet nach ihnen.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach zwei Frauen. Sie sollen Anfang August am helllichten Tag in ein Wohnhaus in Bottrop-Stadtmitte eingebrochen sein und Diebesgut erbeutet haben.

Ein Bild aus einer Videokamera zeigt die verdächtigen Frauen. Foto: Polizei

Demnach hebelten die Verdächtigen am 4. August zwischen 13.15 und 13.20 Uhr die Wohnungseingangstür eines Mehrfamilienhauses auf und durchsuchten die Räumlichkeiten der Wohnung nach Diebesgut. Die im Flur aufgestellte Videokamera zeichnete den Tathergang auf. Mit Bargeld und der Videokamera flüchteten sie anschließend.

Beide Frauen werden so beschrieben: kräftige Statur, dunkle Haare, dunkle Augen. Die eine trug ein weißes T-Shirt, dunkle Jeans, eine weiße Umhängetasche und einen hellen Pulli um die Hüften. Die andere war bekleidet mit einer lavendelfarbenen Strickjacke und einem blauweißen Rock.

Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter 0800 2361 111.

Mit Fahndungsbildern sucht die Polizei nacht mutmaßlichen Einbrecherinnen. Foto: Polizei

