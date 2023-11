Die Polizei fahndet mit einer Täterbeschreibung nach zwei Einbrechern in Bottrop.

Diebe Einbruch in Bottrop: Polizei fahndet mit Täterbeschreibung

Bottrop. Die Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in ein Bottroper Wohnhaus. In einem weiteren Haus gab es einen Einbruchsversuch. Die Details.

Auf der Siegfriedstraße in Bottrop ist am Freitagvormittag in ein Wohnhaus eingebrochen worden, wie die Polizei jetzt mitteilt. Sie sucht nun nach Zeugen.

Die unbekannten Täter haben eine Tür zum Wintergarten aufgehebelt und dann sämtliche Räume des Hauses durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld gestohlen. Am Samstag ist ein weiterer Einbruchsversuch auf der Siegfriedstraße festgestellt worden.

Zeugen waren am Freitag Männer aufgefallen, die sich verdächtig verhielten, indem sie zum Beispiel mehrfach „auf und abgingen“. Die Personen wurden wie folgt beschrieben:

1,90 bis 1,95 Meter groß, dunkelbraune Haare, dunkle Hose, dunkler Pullover mit Kapuze

Zweiter Tatverdächtiger: 1,80 bis 1,85 Meter groß, dunkle Hose, dunkler Pullover mit Kapuze

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 361 111 entgegen.

