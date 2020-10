Einbrecher stehlen Maschinen von einer Bottroper Baustelle

Bottrop. Unbekannte haben am Wochenende Container und Lkw an einer Baustelle in Bottrop aufgebrochen. Zudem meldet die Polizei einen Wohnungseinbruch.

Zwei Einbrüche meldet die Polizei vom vergangenen Wochenende für Bottrop. So gelangten Unbekannte durch ein aufgehebeltes Fenster am Samstagabend in eine Wohnung an der Beckstraße. Sie durchsuchten die Zimmer und nahmen Bekleidung, Bargeld und Dokumente mit. Dann flüchteten sie unerkannt.

Beute an der Baustelle gemacht

Etliche Werkzeuge und Maschinen erbeuteten zudem Einbrecher, die im Laufe des Wochenendes an der Straße In der Welheimer Mark mehrere Container und Lkw an einer Baustelle aufgebrochen haben.

Zeugen können sich bei der Polizei melden unter 0800 2361 111.

