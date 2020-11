Bei der Aufklärung zweier Einbrüche in Bottrop hofft die Polizei auf die Mithilfe von Zeugen (Symbolbild).

Zeugen gesucht Einbrecher stehlen in Bottrop Werkzeug, Geld und Handys

Bottrop. Unbekannte haben auf einem Bottroper Betriebsgelände Beute gemacht. Bei einem Wohnungseinbruch wurde ein Heizgerät gestohlen. Zeugen gesucht.

Zur Aufklärung zweier Einbrüche in Bottrop hofft die Polizei auf die Mithilfe von Zeugen . So gelangten Unbekannte im Verlauf des vergangenen Wochenendes auf ein Betriebsgelände in der Welheimer Mark und entwendeten dort nach Aufbruch zweier Gebäude und eines Transporters Werkzeuge, Bargeld und Mobiltelefone.

Am Montagvormittag wiederum bemerkte eine Bewohnerin einen Einbruch in ihre Wohnung an der Beckstraße. Die Täter stahlen neben Unterhaltungselektronik noch ein Heizgerät .

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei entgegen unter 0800 2361 111 .

