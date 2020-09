Einbrecher stehlen Feuerlöscher und Lautsprecher aus Kita

Zwei Einbrüche meldet die Polizei in Bottrop (Symbolbild).

Bottrop. Zwei Einbrüche meldet die Polizei in Bottrop: in einen Kindergarten und in einen Baucontainer. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

In der Nacht zu Mittwoch drückten Unbekannte gewaltsam die Tür zu einem Kindergarten an der Aegidistraße in Bottrop auf. Sie durchsuchten Räume und Schränke nach Beute. Zusätzlich verschmierten sie die Böden mit einer Flüssigkeit und entwendeten einen Feuerlöscher und einen Lautsprecher.

Einbrecher flüchten mit Werkzeug

Und die Polizei meldet noch einen weiteren Einbruch: Zwischen Dienstagnachmittag und Mitwochmorgen drangen Unbekannte in einen Baucontainer an der Johannesstraße ein. Sie flüchteten mit diversen Werkzeugen als Beute.

Zeugen, die Hinweise zu einem der Einbrüche geben können, melden sich bei der Polizei unter 0800 2361 111.