Einbrecher stehlen Bargeld aus einem Bottroper Kindergarten

Unbekannte sind am Wochenende in einen Kindergarten in Bottrop eingebrochen. (Symbolbild).

Bottrop. Bei einem Einbruch in einen Kindergarten am Ostring in Bottrop machen die Täter in einem Büroraum Beute. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in einen Kindergarten am Ostring in Bottrop eingebrochen. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten sie eine Nebeneingangstür auf, berichtet jetzt die Polizei.

Aus einem Büroraum stahlen die Einbrecher Bargeld und ergriffen damit die Flucht. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Daher hofft die Polizei auf die Unterstützung von Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 0800 2361 111 zu melden.

