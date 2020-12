Einbrecher erbeuten in Bottrop Süßwaren und Schutzmasken

Bottrop. Zwischen Dienstag und Freitag registrierte die Polizei vier Einbrüche in Bottrop. In zwei Fällen flüchteten die Täter offenkundig ohne Beute.

Zwischen Dienstagabend und Donnerstagvormittag hebelten unbekannte Täter ein Fenster zu einer Bücherei an der Batenbrockstraße auf. Im Gebäude wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Die Täter flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

An der Welheimer Straße hebelten Unbekannte ein Fenster zu Gewerberäumen auf. Der Einbruch passierte in der Nacht zu Donnerstag. Auch hier wurde nichts entwendet. In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte in ein Schulgebäude an der Kraneburgstraße ein. Die Haupteingangstür wurde aufgehebelt. Mit Süßwaren und Schutzmasken entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Ebenfalls in der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte in die Räume eines Kindergartens an der Kraneburgstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Zwischen Dienstag und heute brachen Unbekannte mindestens vier Lauben in einer Kleingartenanlage Im Gewerbepark auf. Mit diversen Werkzeugen als Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. An den Lauben entstand rund 2.000 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.