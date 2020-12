Ein- und Aufbrecher blieben in Bottrop ohne Beute

Bottrop Ein Zeuge hat am Nibelungenweg womöglich einen Autoaufbruch verhindert. Die Polizei ermittelt gegen zwei jugendliche Verdächtige.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Samstag um kurz nach 15 Uhr, wie zwei Verdächtige sich an einem Auto am Nibelungenweg zu schaffen machten. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten, konnten nachher aber ermittelt werden. Es handelte sich um zwei 16- und 17-Jährige, die zur Zeit in Bottrop wohnen. Die Ermittlungen dauern an.

An der Johannesstraße sind unbekannte Täter am Abend des 24. Dezember in eine Kindertagesstätte eingebrochen. Sie durchsuchten die Schränke und flüchteten ohne Beute.