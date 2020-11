Ein Podcast begleitet junge Bottroper durch den Advent

Das Titelbild zum Adventspodcast „Hör-Weg“ für junge Menschen in Bottrop. Solche kleinen Modellfiguren bekommt jeder, der mitmachen möchte und kann sie dann für eigene Fotos nutzen,

Bottrop. Anne-Kathrin Hegemann und Florian Giersch von der Pfarrei St. Cyriakus produzieren einen Podcast im Advent. Dazu gibt es eine Mitmachaktion.

Bottroper können sich im Advent gemeinsam mit den heiligen drei Königen auf den Weg machen. Möglich machen das Anne-Kathrin Hegemann und Florian Giersch . Die Gemeindereferentin und der Pastoralreferent der Pfarrei St. Cyriakus produzieren in der Adventszeit einen Podcast.

Der Podcast kann überall gehört werden – zuhause genauso gut wie unterwegs. Foto: Anchiy / Getty Images

Wer mag, kann sich die Folgen herunterladen und dann unterwegs auf dem Handy hören. Das Angebot richtet sich vor allem an Jugendliche und junge Erwachsene, sagt Anne-Kathrin Hegemann. Das seien möglicherweise auch diejenigen, die von den anderen Angeboten für Familien mit Grundschul- oder Kita-Kindern nicht erreicht würden.

Bottroper Pfarrei-Mitarbeiter planen sechs kurze Folgen bis zum Dreikönigsfest

Nun also der Podcast „Adventsweg für junge Menschen“. Sechs kurze Folgen planen die beiden, im Mittelpunkt steht ein selbst geschriebenes Hörspiel rund um die drei Weisen aus dem Morgenland, die sich aufmachen, dem Stern folgen und zur Krippe kommen. Daran schließt sich dann immer noch ein Gespräch zwischen Anne-Kathrin Hegemann und Florian Giersch an. „Das ist dann unser Gedanke, unser Impuls für die Woche“, sagt Giersch.

Dabei soll es nicht allein beim Konsum der Folgen bleiben. Man wolle die Zuhörer auch in Bewegung bringen, stellen die beiden Macher klar. So kann man sich im Vorfeld registrieren und bekommt dann ein Tütchen mit kleinen Figuren zugeschickt. Die sollen genutzt werden, um Fotos zu machen, die inhaltlich zum jeweiligen Impuls passen. Giersch: „Wir haben einen Instagram-Account, dort können dann die Fotos oder auch eigene Text hochgeladen werden. So hoffen wir auf einen regen Austausch.“

Das Bistum Essen fördert das Bottroper Projekt aus seinem Innovationsfonds

In jeder Adventswoche – bis zum Dreikönigsfest – soll ein Podcast erscheinen. Die Drehbücher sind fertig, in der kommenden Woche beginnen die Aufnahmen. Die Idee dazu stammt von Anne-Kathrin Hegemann, wohlwissend, dass sie mit Florian Giersch einen Kollegen an ihrer Seite weiß, der mit „Gretchenfrage“ einen regelmäßigen Podcast betreibt.

Doch auch im übrigen Pastoralteam sei die Idee, ein solches Projekt zu Coronazeiten aufzulegen, sofort unterstützt worden . „Wir sprechen damit auch eine Zielgruppe an, die wir mit klassischen kirchlichen Angeboten nur schwer erreichen“, sagt Anne-Kathrin Hegemann. Auch das Bistum steht dahinter und fördert es – wie viele andere Angebote der Pfarrei St. Cyriakus – aus seinem Innovationsfonds.

Wer mitmachen möchte kann sich im Vorfeld registrieren und bekommt dann das Starter-Set zugeschickt. Das geht per Mail an: hoerweg@st-cyriakus.de . Der Podcast ist abrufbar auf der Internetseite der Pfarrei ( st-cyriakus.de ), aber auch bei Spotify und iTunes. Instagram: hoer_weg