Ein Drittel der Bevölkerung Bottrops ist 60 Jahre oder älter

In Nordrhein-Westfalen lebten Ende 2019 mehr als fünf Millionen Menschen im Alter von 60 plus. Wie die Statistiker vom Landesamt Information und Technik Nordrhein-Westfalen jetzt aufzeigen, waren das 28 Prozent der gesamten Bevölkerung des Landes. In Bottrop lag der Anteil älterer Menschen noch etwas höher: nämlich bei gut 30 Prozent.

Zum Vergleich: Die niedrigsten Anteile von Menschen im Alter von 60 plus registrierten die Statistiker landesweit in Augustdorf (21,9 Prozent) im Kreis Lippe und in Köln (22,8 Prozent). Am anderen Ende der Rangliste stehen Bad Sassendorf (39,5 Prozent) im Kreis Soest und Hünxe (35,3 Prozent) im Kreis Wesel.

Durchschnittsalter der Bottroper hat sich seit 1980 deutlich erhöht

Das Durchschnittsalter der Bottroper geben die Statistiker (Stand Ende 2019) mit 46 Jahren an. Zum Vergleich: Im Jahr 1980 lag es noch bei 39 Jahren. Damals machte der Anteil der Menschen im Alter von 60 Jahren und mehr auch gerade mal gut 18 Prozent der Gesamtbevölkerung aus .

Auf der Altersdurchschnitt-Rangliste aller 396 Städte und Gemeinden in NRW landet Bottrop in der aktuellen Auswertung auf Platz 275. Das niedrigste Durchschnittsalter ermittelten die Statistiker für Augustdorf (38,8 Jahre), das höchste für Bad Sassendorf (49,9 Jahre).

Die Mehrheit der 117.565 Bottroper, nämlich 53 Prozent, war laut IT.NRW zwischen 19 und 60 Jahren alt.

