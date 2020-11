Von Weihnachtszauber möchte niemand reden in diesen Tagen, in denen die Vorweihnachtszeit immer näher rückt. Und bis auf die zu erwartenden Schaufensterdekorationen wird die Innenstadt bis zum Fest ihr coronagraues Kleid nicht abstreifen, auch wenn einige wenige Standbetreiber versuchen, dem Lockdown zu trotzen und jetzt ihre Buden geöffnet haben.

Theo Kleinicke und Elvira Hänsel am Schwenkgrill beim Mini-Weihnachtsmarkt auf dem Altmarkt. Verzehrt werden darf die Wurst nur mit 50 Meter Abstand vom Stand. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Crêpes und Süßigkeiten am Altmarkt. Davor haben die Betreiber etwas weihnachtlich dekoriert. Vielleicht auch, damit die Abstandhalter und Corona-Hinweisschilder nicht all zu sehr die Szenerie dominieren. Würste aller Art liegen auf dem großen Schwenkgrill von Theo Kleinicke, der Imbisswagen von Christa Pawlenka steht einsam auf dem Pferdemarkt. Bestellen und zahlen mit Maske. Bitte nicht an der Theke essen. Erst in 50 Meter Entfernung darf das soeben Erworbene dann auch verzehrt werden. Wer sich auf die Metallbänke setzt und in eine von Theos Würsten beißt, verstößt gegen die Regeln dieses zweiten Lockdowns. „Bitte 50 Meter Abstand halten“, versuchen Theo Kleinicke und seine Mitstreiterin Elvira Hänsel am Grill den Kunden klarzumachen.

So etwas in 40 Jahren noch nicht erlebt

Ein wenig kommen sie sich vor wie Spielverderber. „Aber es nützt ja nichts, da müssen wir alle durch und natürlich halten wir uns an die Regeln, sonst geht ja bald gar nichts mehr“, sagt der Imbissbetreiber im Brustton der Überzeugung. Seit 40 Jahren steht er in Bottrop, auf dem Wochenmarkt, beim Stadtfest und natürlich auch auf dem Weihnachtsmarkt. Die Orte haben gewechselt. Früher war sein Stammplatz auf dem Berliner Platz / Brauerstraße. „An der alten Post, Scharun gab es da noch gar nicht“, erinnert sich Kleinicke. Später sei er immer weiter gewandert, Einmündung Hansastraße und seit ein paar Jahren nun vor dem Schuhhaus am Altmarkt. Aber so traurig sei es noch nie gewesen. Auch der Crêpe-Stand am Beginn der Gladbecker Straße hat bereits Tradition. Und kein größeres Treiben in der Innenstadt, an dem Christas Grill mit Reibekuchen, Backfisch und Co. nicht die Besucher anzieht .

Christina Mann vor ihrem Glühweinstand auf der Hansastraße. Normalerweise ein „Hotspot“ der Geselligkeit - in Coronazeiten gibt es nur Flaschenverkauf für zuhause. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Zur Handvoll der Unermüdlichen gehört auch der Glühweinstand der Winzerfamilie Mann. Die Spezialität: weißer Glühwein. „Als wir vor fast 30 Jahren in Bottrop anfingen, kamen die Besucher nur zögerlich, wir dachten, das wird hier nichts“, erzählt Christina Mann, deren Familie das gleichnamige Weingut im rheinhessischen Eckelsheim seit elf Generationen bewirtschaftet.

Glühweinstand wie ein Sicherheitstrakt

Das hat sich gründlich verändert. Inzwischen ist der Stand auf der Hansastraße vor dem Modehaus Mensing nicht nur Kult, sondern hat sich auch zu einem der geselligen „Hotspots“ in der Vorweihnachtszeit gemausert, auch wenn der Begriff - Corona sei Dank - inzwischen negativ besetzt ist. Die Bude gleicht nun einem Sicherheitstrakt. Plexiglasscheibe mit schmaler Durchreiche. Abwaschbare Preisliste. Das beliebte Getränk gibt es nur als Flasche für daheim, offen ausgeschenkt wird natürlich nichts.

Betreiber und Kunden zeigen Verständnis für die Einschränkungen

„Wir haben Verständnis und vor allem die Kunden, die bislang kamen, auch“, sagt Christina Mann. Normalerweise kommen die Bottroper sogar mit eigenen Sitzgelegenheiten und selbstgemachten Plätzchen dorthin. „Das dies nun nicht möglich ist, kann ich nachvollziehen und mit unserem Stand wollen wir ganz sicher kein Corona-Hotspot sein“, so die Winzerfrau, die noch ein anderes Problem hat. In der Nähe gibt es keine öffentliche Toilette, die Lokale sind geschlossen und selbst Mensing hat das „stille Örtchen“ wegen Corona gesperrt. Auf eine Rückkehr zur Normalität hoffen natürlich nicht nur die Standbetreiber, sondern auch Stephan Kückelmann von der Firma „4point“, die den Markt im Auftrag der Stadt veranstaltet.

Dauer und Öffnungszeiten

Verantwortlich für die coronagemäße Durchführung auch des Mini-Weihnachtsmarkts ist Veranstalterfirma „4point events“. Damit der Weihnachtszauber nicht ganz ausfällt, haben die jetzigen Stände in der Innenstadt bis 22. Dezember Mo bis Sa von 11 bis 19 Uhr, So von 15 bis gegen 20 Uhr geöffnet, so Stephan Kückelmann von „4point events“.

Der beliebte Glühweinstand der Familie Mann ist mittwochs bis samstags von 11 bis 18 Uhr besetzt. Voraussetzung: Es muss sich für die Betreiber lohnen, so Stephan Kückelmann.