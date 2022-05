Sieht possierlich aus, kann aber ganz schön nerven: Ein Eichhörnchen in Bottrop randaliert regelmäßig in einer Gartenlaube.

Bottrop. Erst glaubte Roland Peukert aus Bottrop, dass Einbrecher das Chaos anrichteten. Doch der Eindringling in seine Laube ist bei vielen sehr beliebt.

Was ist denn hier los? Der Bottroper Roland Peukert erblickte nicht nur einmal ein ziemliches Durcheinander, als er sein Gartenhaus an der Scharfstraße betrat. Fotos waren wild auf dem Boden verstreut, auch Spielkarten lagen herum. Seine CDs, die sonst so akkurat im Regal eng aneinander aufgereiht sind, standen auf der Kippe. Die Fernbedienung des Fernsehers lag am Boden, die Würfel aus dem umgestürzten Knobelbecher ebenso.

Waren da etwa Einbrecher am Werk, und warum haben sie dann so seltsam randaliert?, fragte sich der Mann ungläubig. Die Tür zu der Hütte war schließlich verschlossen, auch das Türschloss blieb unbeschädigt. Feuerwehr, Polizei, den Naturschutzbund, auch die Bottroper Tierfreunde alarmierte Roland Peukert schon bei seiner Jagd nach dem ungebetenen Laubengast – bisher vergeblich.

Roland Peukert vor seiner Gartenlaube: „Das Eichhörnchen ist ein Teufelstier.“ Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Laubenbesitzer sucht mit Taschenlampe nach Eichhörnchen

Promille Weg – das steht in weißer Schrift auf dem blauen Schild, das der Bottroper an seine Holzhütte geklebt hat. Einen Frühjahrsputz könnte das Stückchen Garten samt Hütte schon gebrauchen. Auch in der Laube steht in den Ecken noch das eine oder andere Utensil, das der Gartennutzer dort im letzten Winter eilig verstaut hatte. Doch um sich vor der Laube auf die Hölzbänke oder Stühle zum Plaudern in die Sonne zu setzen, ist es aufgeräumt genug. „Es ist schon wieder hier, ich kann es hören“, sagt Peukert, als er an diesem Morgen sein Gartenhaus betritt. Mit einer Taschenlampe leuchtet er in die dunkleren Nischen unter der Eckbank und hinter der Theke. Doch da ist nichts zu sehen.

„Nicht, dass es mir als nächstes auch noch die Gläser aus dem Regal wirft, wenn es da oben herumturnt“, befürchtet der Anwohner. Das kleine Durcheinander jedes Mal wieder etwas aufzuräumen, sei schon nervig genug. Zuletzt seien auch noch die Nüsse und Kerne, die Peukert in seine Laube gelegt hatte, verstreut worden. Es? Der Mann sieht nicht etwa weiße Mäuse. Es sei ein Eichhörnchen, das seine Laube heimsucht. Peukert beteuert, er habe es inzwischen gesehen; so wie andere auch. „Das muss noch ein Jungtier sein. Doch das ist ja so flink, fangen kann ich das Tier einfach nicht“, stellt der Bottroper fest.

Bottroper bat Naturschutzbund um Hilfe bei der Eichhörnchenjagd

Polizei und Feuerwehr hätten ihm nicht zu helfen gewusst. Sie hätten bestimmt auch Wichtigeres zu tun, ist dem Anwohner klar. An den Naturschutzbund hat sich Peukert ebenfalls schon gewandt. Schließlich wissen sie auch beim Nabu aus dem Volksmund: Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Auch der 72-Jährige ist hin und her gerissen. „Das ist ein Teufelstier“, schimpft er, um dann wieder zu versichern: „Ich bin doch Tierfreund, ich will ihm bestimmt nichts tun“. Erwin, nennt Peukert das Tierchen inzwischen. Selbst übers artgerechte Füttern dachte der Bottroper schon nach. Nur: loswerden will er das Eichhörnchen ja schon.

Da könnte es sich versteckt haben - Der Bottroper Roland Peukert vermutet, dass ein Eichhörnchen durch sein Gartenhäuschen tobt, und will es wieder loswerden. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

„Was wollen die hier drin schon fressen?“, fragt sich Peukert. Für möglich hält er es allerdings, dass sich ein Eichhörnchen im Winter versteckt in seiner Laube einen Futtervorrat angelegt haben könnte. Auch bei den Bottroper Tierfreunden fragte der Mann aus dem Eigen daher schon an. Gründerin Hildegard Tüllmann murmelt etwas wie: „Nicht ganz dicht.“ Irgendwie muss das Eichhörnchen ja auch in die Gartenlaube an der Scharfstraße gelangt sein. „Zunächst glaubte er, es sei vielleicht auch ein Hamster da drin“, erzählt die engagierte Tierschützerin. Da habe sich Peukert aber wohl getäuscht.

„Ein Eichhörnchen ist ja ein Waldtier. Irgendwo verstecken wird es sich eigentlich nur, wenn es in Gefahr ist“, erklärt Hildegard Tüllmann. Sie hat auch einen Tipp für den sporadischen Eichhörnchenjäger parat. „Etwas Futter auslegen“, rät sie; und zwar nicht in der Gartenlaube, sondern draußen im Garten. „Und dann einfach eine Zeit lang die Laubentür offen stehen lassen“, meint die Tierfreundin, ruhig tagsüber. Eichhörnchen sind ja überwiegend tagaktiv. Irgendwann wird Roland Peukert den kleinen Störenfried in seiner Laube dann also fast wie von selbst wieder los sein.

Bottroper Eichhörnchen Die Polizei in Bottrophat vor etwa zwei Jahren ein junges Eichhörnchen gerettet. Das Tierchen war an der Bottroper Wache zielstrebig auf einen Beamten zugerannt und an ihm hochgeklettert. Die Bottroper Polizeibeamten betteten das Tier in einen Karton und gaben ihm Wasser. Dann alarmierten sie in Dorsten den Eichhörnchen-Notruf. Die Helfer holten das Tierchen ab, um es aufzupäppeln. Möglicherweise habe das Jungtier seine Mutter verloren, hieß es. Es war übrigens nicht das erste Mal, dass Bottroper Polizisten ein Herz für Eichhörnchen zeigten. Bereits 2015 päppelten sie ein Eichhörnchen auf. Polly avancierte sogar zum Medienstar. Auch im Ausland berichteten Zeitungen und Rundfunksender über das Bottroper Eichhörnchen.

+++ Nachrichten aus Bottrop bequem ins Postfach: Hier können Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter anmelden! +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop