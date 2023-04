Eichhörnchen-Babys: Spektakuläre Rettung aus zehn Metern

Bottrop. In Bottrop sind Baby-Eichhörnchen aus zehn Metern Höhe mit einer Drehleiter geborgen worden. Für die Retterin war die Aktion eine Überwindung.

Nicole Spaan musste die Zähne zusammenbeißen. Eigentlich ist sie höhenängstlich. Aber am Montagabend wagte sie sich auf die Drehleiter der Feuerwehr, um einem Baby-Eichhörnchen das Leben zu retten – mit Erfolg.

Montagabend bekam die Bottroperin einen Anruf: An einer Häuserwand auf der Horster Straße seien drei Baby-Eichhörnchen entdeckt worden, ohne Mutter und sichtbar desorientiert. Zwei der kleinen Tierchen hatte der Finder schon sichern können, eines aber klammerte sich noch immer in rund zehn Metern Höhe an der Wand fest und drohte abzustürzen. Nicole Spaan sollte helfen.

51-Jährige Bottroperin: „Ich liebe Eichhörnchen einfach“

Die 51-Jährige, die wegen schwerer Krankheit vorzeitig in Rente gegangen ist, hat sich vor drei Jahren den Eichhörnchen verschrieben. Damals war ihr ein Junges ans Bein gesprungen – eine Reaktion, wenn die Tiere verzweifelt Hilfe suchen. „Ich liebe Eichhörnchen einfach“, sagt Nicole Spaan.

Das Jungtier, das sich damals an ihre Verse heftete, hätte sie am liebsten alleine aufgepäppelt, hat dann aber schnell festgestellt, dass das nicht so einfach ist, man sich gut auskennen muss mit den Nagern, um sie nicht falsch zu betreuen. In der Eichhörnchen-Rettung in Neuss-Norf lernte sie alles Wissenswerte über die Tiere – und ist seit diesem Jahr in Bottrop im Einsatz, wenn ein Eichhörnchen in Nöten ist.

In Bottrop gerettete Eichhörnchen war in schlechtem Zustand

So wie am Montag. Der Finder holte sie wenige Minuten nach dem Telefonat ab, die beiden trafen zeitgleich mit der Feuerwehr an dem Haus ein, an dem sich das Baby-Eichhörnchen an die Wand klammerte. Darüber war glatter Schiefer, das Tierchen hatte kaum Halt und drohte abzustürzen.

Nicole Spaan stieg in die Drehleiter der Feuerwehr – trotz ihrer Höhenangst. „Eichhörnchen machen nicht nur glücklich, sondern auch stark“, sagt sie. In rund zehn Metern Höhe bekam sie das Junge zu fassen und sicher nach unten transportiert.

Das Tier sei in sehr schlechtem Zustand gewesen, ebenso wie seine beiden Geschwister. „Sie hatten blutende Nasen“, sagt Nicole Spaan. Zudem seien sie abgemagert gewesen, schienen lange nicht versorgt worden zu sein. „Vielleicht ist die Mutter auf der Horster Straße überfahren worden“, vermutet die Eichhörnchen-Retterin.

Eichhörnchen von Parasiten befallen – Pflege ist ein Vollzeitjob

Die Tiere sind etwa viereinhalb Wochen alt, wiegen gerade einmal etwas über 60 Gramm. Sie waren völlig von Parasiten befallen, mehr als 100 Flöhe zählte Nicole Spaan an einem der Babys. Noch sieben weitere Eichhörnchen leben derzeit in ihrer Auffangstation. Die 51-Jährige füttert und pflegt sie – ein Vollzeit-Job rund um die Uhr. „Da vergisst man schon mal, welcher Tag ist“, sagt sie lachend. „Aber sie entwickeln sich ganz toll.“

Nicole Spaan und ihre Tochter haben Unterstützung von der Feuerwehr Bottrop bekommen. Foto: Spaan

Mit etwa drei Monaten entlässt sie die Tiere wieder in die Freiheit. „Sie werden dann unruhig, wollen raus und keine Nähe mehr.“ Sobald sie selbst Nüsse knacken können, sind sie soweit, eigenständig zu leben.

Das Problem: In Bottrop gibt es aktuell keine Voliere, in der Nicole Spaan die Eichhörnchen geschützt aussetzen kann. In solchen Gehegen bleiben sie normalerweise zwei bis drei Wochen, dann wird die Tür geöffnet, die Voliere bleibt aber zugänglich, bis sich das Eichhörnchen ganz löst.

Früher gab es eine solche Auswilderungsstation am Waldpädagogischen Zentrum in Kirchhellen. Dort seien aber nun Wachteln untergebracht. Nicole Spaan wünscht sich eine Voliere in Bottrop, vielleicht im Stadtgarten, dazu Kobel, in denen die Tiere nisten können. „Wenn man die Eichhörnchen betreut hat, ist es schön, auch die letzten Schritte mitzugehen“, sagt Nicole Spaan, „und wenn man selbst diejenige ist, die die Tür öffnet“.

>>> Info: Rettungstipps für Eichhörnchen

Wer ein krankes oder hilfloses Eichhörnchen findet, sollte es zunächst sichern

Das Eichhörnchen braucht Wärme

Das Eichhörnchen sollte nicht gefüttert werden – Kuhmilch kann tödlich sein

Unter 0700 200 200 12 ist der Eichhörnchen-Notdienst zu erreichen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop