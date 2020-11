Fahndung EC-Karte in Bottroper Krankenhaus gestohlen - Täter gesucht

Bottrop/Oberhausen. Die Polizei Oberhausen sucht nach einem Mann, der mit der EC-Karte eines Patienten des Knappschaftskrankenhauses Bottrop Geld abgehoben hat.

Mit richterlichem Beschluss fahndet die Kripo Oberhausen jetzt per Foto nach einem Verdächtigen , der bereits Ende August 2020 im Knappschaftskrankenhaus Bottrop einen Patienten bestohlen haben soll.

Die Polizei Oberhausen fragt: Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen? Foto: Polizei

Noch am selben Tag (22. August) benutzte der Gesuchte die gestohlene EC-Karte an Geldautomaten in Oberhausen-Osterfeld (Sparkasse) und Duisburg (Volksbank Rhein-Ruhr). Er hob insgesamt über 900 Euro damit ab.

Zeugen melden sich beim Betrugskommissariat

Die Polizei fragt: Wer kennt den Verdächtigen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt das Betrugskommissariat telefonisch unter 0208 8260 oder als E-Mail an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de entgegen.

Mehr Berichte aus Bottrop lesen Sie hier.

Mehr Berichte aus Oberhausen lesen Sie hier.