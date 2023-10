Die Polizei fahndet mit Fotos nach einem jungen Mann und einer jungen Frau in Bottrop.

Polizei EC-Karte in Bottrop geklaut: Fahndung mit eindeutigen Fotos

Bottrop. Ein Bottroper hat im Bus seine Geldbörse verloren. Ein junges Paar hat damit Waren gekauft. Die Polizei fahndet mit gut erkennbaren Fotos.

Ein 27 Jahre alter Bottroper hat seine Geldbörse samt Bargeld und EC-Karte in einem Linienbus verloren. Mit einer Debitkarte aus der Geldbörse haben Unbekannte bereits am 26. Juni an einer Aral-Tankstelle Waren gekauft. Dabei wurden sie von einer Videokamera erfasst.

Die Fotos wurden nun zur Fahndung freigegeben (Lesen Sie hier:Warum Fahndungsfotos so spät veröffentlicht werden).

EC-Karten-Betrug in Bottrop: Wer kann Hinweise geben?

Wer kann Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen. Weitere Bilder finden Sie hier.

Das Foto der Tatverdächtigen:

Wer kann Angaben zu dieser Frau machen? Foto: Polizei

Das Foto des Tatverdächtigen:

Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

