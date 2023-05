Dusch-Challenge: Zwei Bottroper Klassen sind Sieger

Die Gewinner der Dusch-Challenge bei der Preisverleihung am Heinrich-Heine-Gymnasium.

Bottrop. Beim Duschen Wasser und Energie sparen: Das war das Ziel bei der Dusch-Challenge des Heidhofs. Was sich die Schüler alles dazu einfallen ließen.

Der Regionalverband Ruhr (RVR) hat im Heinrich-Heine-Gymnasium (HHG) die Gewinnerklassen seiner Dusch-Challenge ausgezeichnet. Dazu gehören die 8D des Gymnasiums und die 6C der Gustav-Heinemann-Realschule. „Ihr habt euer Verhalten geändert und damit viel bewegt“, lobt Karin Lammert von der Umweltpädagogischen Station Heidhof, die den Wettbewerb ins Leben gerufen hat. Sie rechnet vor: Allein die vier Siegergruppen haben in zwei Wochen 64.124 Liter Wasser gespart, den Inhalt von 320 Badewannen.

Lesen Sie weitere Berichte aus Bottrop:

In der Kategorie „Höchste Wassereinsparung“ siegte die 8D des HHG. Die Schülerinnen und Schüler haben in den zwei Wettbewerbs-Wochen 22.561 Liter Wasser verbraucht und damit ihren zuvor gemessenen Verbrauch um 28.732 Liter reduziert. Beim „Geringsten Wasserverbrauch“ gewann die Klasse 6B der Gesamtschule Holsterhausen in Essen mit einem Wasserverbrauch von 4.577 Litern.

Dusch-Challenge: Anerkennungspreis für Schüler aus Gladbeck

Drei Schülerinnen und Schüler der Klasse 6D des Heisenberg-Gymnasiums in Gladbeck erhielten einen Anerkennungspreis für ihr außergewöhnliches Engagement. Mara Dietrich, Tim Müller und Rahel Tenberg haben 752 Liter verbraucht und 666 Liter eingespart. Auf Platz zwei in beiden Kategorien landete die Klasse 6C der Gustav-Heinemann-Realschule mit einem Verbrauch von 9.510 Litern und einer Einsparung von 27.100 Litern Wasser.

Die Dusch-Challenge wurde im Rahmen des Landesprogramms „Schule der Zukunft“ durch das Team des Heidhofs durchgeführt; zunächst mit Schulen des Netzwerks „Bottroper Schulen der Zukunft“, später wurde der Wettbewerb im März für alle Schulen des Ruhrgebiets geöffnet. Zwölf Schulen haben mitgemacht, berichtet Karin Lammers.

+++ Nachrichten aus Bottrop direkt ins Postfach: Hier geht es zum Bottrop-Newsletter +++

In einem Dusch-Tagebuch haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre tägliche Duschdauer protokolliert und ihren Warmwasserverbrauch berechnet. Material dafür bekamen sie vom Heidhof. Die Schülerinnen und Schüler drehten Filme, erstellten eine Dusch-Playlist und eine digitale Pinnwand. Außerdem sammelten sie viele Ideen, die beim Sparen von warmem Wasser im Haushalt helfen können.

Infos: www.umweltstationheidhof.rvr.ruhr

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop