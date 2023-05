Durchsuchung: Polizei entdeckt Cannabis-Plantagen in Bottrop

Bottrop. Die Polizei hat in Bottrop drei Wohnungen durchsucht. Der Fund: zwei Plantagen, Cannabis-Produkte, synthetische Drogen und Waffen.

Die Polizei hat am Montag (22. Mai) in Bottrop an der Aegidistraße und an der Brauerstraße drei Wohnungen durchsucht und zwei Cannabisplantagen, größere Mengen an Cannabis-Produkten und eine geringe Menge synthetischer Drogen entdeckt.

Den entscheidenden Hinweis auf die Plantagen hatte zuvor ein Zeuge gegeben. Die Wohnungen sind nach aktuellem Ermittlungsstand durch zwei Tatverdächtige angemietet. Eine 35-jährige Bottroperin wurde vorläufig festgenommen.

Die Ermittler fanden bei den Durchsuchungen außerdem einen Teleskopschlagstock und ein verbotenes Springmesser. Die Ermittlungen und die Auswertung der aufgefundenen Beweismittel dauern an.

Der Wirkstoffgehalt des Cannabis muss ebenfalls noch überprüft werden. Geschätzter Schwarzmarktwert: 15.000 Euro.

