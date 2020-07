Verhaftung Durchsuchung in Bottrop: Frauen zur Prostitution gezwungen

Bottrop. Die Polizei verhaftet einen Zuhälter aus Offenbach und seine Komplizin. Das fanden sie bei Durchsuchungen in Objekten von Frankfurt bis Bottrop.

Ein Barbesitzer aus dem hessischen Offenbach soll mehrere junge Frauen dazu gezwungen haben, sich im Rhein-Main-Gebiet zu prostituieren. Auch in Bottrop gab es in dem Fall eine Durchsuchung, meldet die Polizei.

Der 41-jährige Mann und eine mutmaßliche Komplizin sitzen in Untersuchungshaft. Die Polizei wirft ihnen unter anderem Zuhälterei und Zwangsprostitution vor. Wie die Polizei ermittelte, mussten die jungen Frauen fast alle ihre Einkünfte abgeben. Die 35 Jahre alte Komplizin des Barbesitzers soll als "Aufpasserin" die Tätigkeiten der Opfer überwacht haben.

Magazin mit scharfer Munition sichergestellt

Die Polizei nahm die beiden Verdächtigen Anfang Juli fest. 18 Objekte in Offenbach, Frankfurt, Friedrichsdorf und auch in Bottrop waren am 1. Juli durchsucht worden. Neben Goldschmuck stellten die Polizeibeamten dabei Uhren, Bargeld, Drogen, ein Motorrad sowie ein Magazin mit scharfer Munition sicher. Gegen die Verdächtigen wurde laut Polizei seit November 2019 ermittelt.