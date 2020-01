Duo führt Besucher auch jetzt wieder durch Bottrops Rathaus

Ihre Feuertaufe haben Holger Kröcher und Thomas Schwarzer im April vergangenen Jahres mit Bravour bestanden. Damals hatten Hunderte das frisch renovierte Rathaus förmlich gestürmt und abends wussten beide sprichwörtlich ausgedrückt kaum noch, wo ihnen der Kopf stand. Jetzt steht fest: „Wir setzen das Erfolgsformat fort fort, denn die nachfrage bei den Bürgerinnen und Bürgern ist nach wie vor groß“, sagt Stadtsprecher Andreas Pläsken. Er weiß, wovon er spricht. Denn bei drohendem Engpass oder allzu großem Andrang hat er selbst schon Führungen durchgeführt. Denn das historische Bottroper Rathaus ist beileibe kein nüchterner Arbeitsplatz für Bürgermeister und Stadtverwaltung - sondern hat architektonisch und historisch etwas zu bieten.

Höhepunkte: der Ratssaal und das unterirdische alte Gefängnis

Am 31. Januar ist es wieder soweit. Dann stehen - wie an jedem letzten Freitag eines Monats - Kröcher und Schwarzer vor dem imposanten Portal und empfangen die Bottroperinnen und Bottroper, die etwas über „ihre“ Verwaltungszentrale wissen wollen. „Beliebt sind natürlich die Stationen, die ohnehin Höhepunkt der Touren sind: der historische Ratssaal mit seinen Wandgemälden zur Bottroper Geschichte, die Katakomben mit den alten Arrestzellen nebst Plumpsklo im Keller, aber auch die tollen Buntglasfenster, die seit der Renovierung wieder frisch im Treppenhaus strahlen“, sagt Holger Kröcher.

„Und wenn man Glück hat, kommt auch der Oberbürgermeister und lädt in sein Amtszimmer ein“, sagt Thomas Schwarzer. Entgegen der Erwartungen hat das Interesse am Rathaus nicht abgenommen. Auch wenn sich manchmal nur drei oder vier Besucher angemeldet hätten, stünden doch regelmäßig 40, 50 Personen am Freitagnachmittag auf dem Platz und wollten teilnehmen, so Schwarzer.

Auch für Gruppen scheine die Verwaltungszentrale immer interessanter zu werden, sagt Andreas Pläsken. Daher habe man vor allem für Schulklassen jetzt noch Antje Herbst mit ins Boot der Gästeführer geholt. Sollte die Nachfrage noch steigen, zum Beispiel bei erfolgreicher Teilnahme am Wettbewerb „Schönstes Rathaus in NRW“ des Heimatministeriums, sei man im Rathaus durchaus bereit, über einen Ausbau des Angebots nachzudenken, so der Stadtsprecher.

Bis jetzt gilt aber erst einmal: Treffpunkt jeden letzten Freitag im Monat, 17 Uhr, kostenlose Führung. Anmeldung erwünscht unter oder direkt per E-Mail an: beatrix.berkenfeld@bottrop.de