Dunstabzugshaube in Flammen: Feuerwehr Bottrop löscht Brand

Bottrop. Brand in einem Mehrfamilienhaus am Ostring Bottrop: Ein Bewohner hat selbst zum Feuerlöscher der benachbarten Tankstelle gegriffen – erfolglos.

Die Feuerwehr Bottrop ist am Mittwochabend um 21.09 Uhr zu einem Wohnungsbrand an den Ostring gerufen worden. Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses brannte die Dunstabzugshaube.

Ein Bewohner hatte bereits versucht, den Brand mit einem Feuerlöscher von der gegenüberliegenden Tankstelle zu löschen – erfolglos. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich bereits keine Personen mehr in der Wohnung, berichtet die Feuerwehr. Doch aufgrund der starken Rauchentwicklung bis in das Treppenhaus konnten vier Personen im ersten Obergeschoss nicht mehr selbstständig ihre Wohnung verlassen. Da kein Rauch in die Wohnung eindrang, wurden sie am Fenster betreut.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Bottrop:

Der Brand konnte schnell von einem Trupp unter Atemschutzgerät abgelöscht werden. Ein Notarzt war vor Ort, aber niemand musste am Ende ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 21.50 Uhr war der Einsatz beendet. Die Feuerwehr Bottrop war mit rund 25 Kräften an der Einsatzstelle. Die Berufsfeuerwehr wurde von den Freiwilligen Feuerwehren Altstadt und Boy unterstützt.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop