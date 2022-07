Die Verletzten wurden mit dem Rettungswagen in Bottroper Krankenhäuser gebracht, so berichtet die Polizei (Symbolfoto).

Polizei Drei Menschen bei Unfall in Bottrop leicht verletzt

Bottrop. An der Kreuzung von Prosper- und Essener Straße ereignete sich ein Unfall. Drei Menschen wurden verletzt. So schildert die Polizei den Unfall.

Bei einem Unfall in Bottrop wurden am Montagnachmittag drei Menschen leicht verletzt, das meldet die Polizei. Demnach wollte ein 60-jähriger Bottroper Autofahrer von der Prosperstraße aus nach links in die Essener Straße einbiegen. Dabei übersah er einen 54-jährigen Autofahrer aus Bottrop, es kam zum Zusammenstoß.

Im Fahrzeug des 54-jährigen lösten die Airbags aus. Die beiden Fahrer und die Beifahrerin des 54-Jährigen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gefahren. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden – sie waren nicht mehr fahrbereit.

