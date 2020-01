Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei gemeinsame Kontrollen in der City

Bereits zum dritten Mal seit Mitte Dezember haben Polizei und kommunaler Ordnungsdienst letzte Woche gemeinsame Kontrollen in der Innenstadt durchgeführt.

Die erste fand am Abend bis in die Nacht statt, die zweite am Nachmittag und zuletzt am Mittag. Denn die Behörden wollen nicht nur kontrollieren, sondern auch ansprechbar sein, sagt Polizei-Einsatzleiter Jens Plogmann. Am Mittwochabend zeigte der städtische Ordnungsdienst auch ohne Polizeiunterstützung Flagge auf dem Busbahnhof ZOB.