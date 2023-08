Dorffest Kirchhellen: Veranstalter specken Programm ab

Bottrop-Kirchhellen. Im Veranstaltungsmarkt sind nach Corona die Preise explodiert. Das spüren auch die Macher des Kirchhellener Dorffestes und müssen reagieren.

Das größte Familienfest im Dorf findet statt vom 11. bis 13. August rund um den Johann-Breuker-Platz. Beendet wird es mit einem der beiden verkaufsoffenen Sonntage im Dorf, das „erfahrungsgemäß sehr gut besucht wird“, sagten die Veranstalter Tobias Lindemann und Stephan Kückelmann. Wegen der explodierten Kosten auf dem Veranstaltungsmarkt haben sie auf die Bühne am Wappenbaum in diesem Jahr verzichtet.

„Die Kosten für Veranstaltungen sind in allen Bereichen gestiegen“, sagt Stephan Kückelmann. „Das ist derzeit ein generelles Problem für alle, die umsonst und draußen Veranstaltungen planen.“ Besonders bei der Bühnentechnik sind die Preise der Verleiher nach oben geschossen. Das bekam auch das städtische Kulturamt zu spüren, als es die für August 2022 geplante Bottrop-Revue „Katzengold“ als Freiluftveranstaltung im Stadtgarten absagen musste mit Hinweis auf die extrem gestiegenen Produktionskosten.

Dorffest Kirchhellen: Preise für Bühnen haben sich verdreifacht

„Vor Corona war eine Bühne ab 5000 Euro zu haben“, rechnet Kückelmann vor. Heute ist eine Bühne wie unsere auf dem Johann-Breuker-Platz nicht unter 15.000 Euro zu haben. Die Veranstaltungsfirmen, die Corona überlebt haben, picken sich die Rosinen heraus.“ Deshalb haben die Veranstalter auf die zweite Bühne am Hans-Büning-Platz verzichtet und das Sponsoring von Hauptsponsor Vereinte Volksbank und Premiumpartner Ele in Technik und Programm auf der Hauptbühne gelenkt.

Schon beim Dorffest 2022 dabei: die „BeBot Bigband“. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Bespielt wird die Bühne an den beiden langen Fest-Abenden von lokalen Bands. Die Kirchhellener Rock-Coverband „Friday“ hat schon beim Dorffest 2022 den Breuker-Platz gerockt. Und am Samstag haben „Amy’s“ Heimspiel. Nach 15 Jahren Auszeit haben die Jungs 2018 und 2019 im Brauhaus die ausverkauften Rockpartys „Driving home for Christmas“ mitgestaltet und sind bei der „Mallorca Party“ bei Schulte-Kellinghaus zum zweiten Mal mit Kirchhellens Schlagerpartystar Ina Colada vor jeweils 2000 Fans ordentlich abgefeiert. „Am Johann-Breuker-Platz haben die Jungs dagegen noch nie gespeilt“, sagt Tobias Lindemann.

Orgelkonzert in der Kirche St. Johannes

Wie in den Vorjahren wird die Gemeinde St. Johannes in das Dorffest eingebunden sein. Samstag ab 20 Uhr sind die Dorffest-Besucher eingeladen zu einem einstündigen Orgelkonzert in der Kirche St. Johannes mit Barockwerken von Johann Sebastian Bach und Johann Gottfried Walther. Der Eintritt ist frei.

Bewährt hat sich das Angebot für Kinder auf dem alten Marktplatz mit Trampolin, Karussell und Hüpfburg. Neu unter den Gastronomen ist der Imbiss am Tetraeder, der seinen Foodtruck mit dem Slogan „Die beste Currywurst der Stadt“ anrollen lässt .

Lesen Sie weitere Berichte aus Kirchhellen:

Aus dem Programm genommen haben die Veranstalter auch das sonntägliche Frühstück zwischen Wappenbaum und Johann-Breuker-Platz entlang der Hauptstraße. „Das war ein toller Bestandteil des Dorffestes“, sagt Kückelmann, „aber es war verbunden mit einem enormen Aufwand. Das ging schon los bei der Absperrung der Hauptstraße.“

Letztes Jahr haben die Veranstalter dieses Angebot deshalb auf den Kirchplatz reduziert. Kückelmann: „Aber das wurde nicht so richtig angenommen.“ Ebenfalls nicht stattfinden wird der Korso der Kutschenfahrfreunde, sagt deren Sprecher Matthias Funke: „Aus terminlichen Gründen können wir dieses Jahr beim Dorffest nicht mitmachen.“

Öffnungs- und Auftrittszeiten Das Dorffest hat folgende Öffnungszeiten: Freitag, 11. August, 16 bis 23 Uhr; Samstag, 12. August, 12 bis 23 Uhr; Sonntag, 13. August, 11 bis 20 Uhr. Die Geschäfte öffnen zum verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Das Bühnenprogramm beginnt mit der Eröffnung am Freitag um 17 Uhr. Danach zeigt sich der 1. Tanzsportverein Bottrop. Um 17.45 Uhr spielt Trompeter Elias Mutz, von 19.30 bis 23 Uhr haben die Jungs von „Friday“ ihren Auftritt. Am Samstag spielt ab 13.15 die „BeBot Bigband“, um 15.30 Uhr die Blasmusik Wulfen und ab 19 Uhr „Amy’s“. Am Sonntag beginnt um 13 Uhr die Sängerin Jana Szerreiks; um 16 Uhr tritt eine Samba-Trommel-Gruppe auf, um 16.30 Uhr spielt das Ruhrkohle-Orchester, und ab 18.30 Uhr lässt der Bottroper Shantychor das Fest ausklingen.

