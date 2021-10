Doppelte Auszeichnung die für Sekundarschule Kirchhellen

Kirchhellen. Als Mint-freundlich und digital ist die Schule von der NRW-Schulministerin ausgezeichnet worden. Digitale Schule ist sie bereits zum zweiten Mal.

Die Sekundarschule Kirchhellen ist zum zweiten Mal als „digitale Schule“ ausgezeichnet worden.

107 Schulen aus NRW wurden in einer Onlineveranstaltung von der Ministerin für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Yvonne Gebauer, und dem Vorsitzenden der Nationalen Initiative „Mint Zukunft schaffen!“ Thomas Sattelberger als „Mint-freundliche Schule“ ausgezeichnet. Davon erhielten 22 Schulen das erste Mal die Auszeichnung und weitere 85 Schulen wurden nach dreijähriger erfolgreicher Profilbildung erneut mit dem Signet „Mint-freundliche Schule“ geehrt. Darüber hinaus wurden 66 Schulen, davon 36 erstmalig, als „Digitale Schule“ geehrt.

Die Sekundarschule wurde sowohl als „Mint-freundliche Schule“ als auch als Digitale Schule erneut ausgezeichnet. Schulleiter Stefan Völlmert und Lehrer Fabian Ratay sehen in diesen beiden Auszeichnungen eine Anerkennung für die Arbeit der vergangenen Jahre. „Nachdem wir bereits im September 2020 als Mint-freundliche Schule zertifiziert wurden, freuen wir uns heute über die erneute Ehrung als Digitale Schule“ kommentierte Stefan Völlmert die Auszeichnung.

Sinnvoller Einsatz digitaler Medien

„Seit der Gründung unserer Schule haben wir großen Wert auf den sinnvollen Einsatz digitaler Medien in unseren Schulalltag gelegt. So hat beispielsweise jede Schülerin und jeder Schüler die Möglichkeit Unterrichtsinhalte auf digitalen Tablets anzufertigen oder aufzubereiten“ so Völlmert weiter. „Auch die Kolleginnen und Kollegen planen diese zukunftsrelevante Technik sinnvoll in ihren Unterrichtsalltag ein“ ergänzt Fabian Ratay. Er freut sich besonders darüber, dass bereits mehr als die Hälfte der Schülerschaft auf personalisierte iPads im Unterrichtsalltag zurückgreifen kann.

Die Ehrung der „Mint-freundlichen Schulen“ in Nordrhein-Westfalen steht unter der Schirmherrschaft der Kultusministerkonferenz (KMK), die Ehrung der „Digitalen Schulen“ steht unter der Schirmherrschaft der Beauftragten der Bundesregierung für Digitalisierung, Staatsministerin Dorothee Bär.

„Als Schul- und Bildungsministerin freue ich mich über jede Schule, die durch besondere pädagogische und inhaltliche Schwerpunkte ihr Profil schärft. In einer sich immer weiter digitalisierenden Welt machen die ‚Digitalen Schulen‘ ihren Schülerinnen und Schülern ein attraktives Angebot. Gleiches gilt für die ‚Mint-freundlichen Schulen‘, die unsere Kinder und Jugendlichen auf vielfältige Art und Weise für Forschung und Innovation begeistern. Die ausgezeichneten Schulen sind Beispiele dafür, wie wir durch beste Bildung Zukunft schaffen“, so die Ministerin für Schule und Bildung NRW, Yvonne Gebauer.

„Voraussetzung für beruflichen Erfolg“

„Digitale Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler sind zentrale Voraussetzung nicht nur für ihren Lernerfolg, sondern auch für späteren beruflichen Erfolg. Stimmen im Unterricht die digital-pädagogischen Konzepte im Zusammenspiel mit guter Medienausstattung und digitaler Infrastruktur, dann führt das individuelle und Team-Lernen zu Talententfaltung, persönlichem Erfolg und guten Berufschancen. In den Mintfreundlichen Schulen wie auch den ,Digitalen Schulen’, die wir heute auszeichnen, sind hervorragende Konzepte gelebte Realität – nach jahrelanger Arbeit in der Schulgemeinschaft mit Eltern, Lehrkräften, Schülerschaft sowie Partnern der Schule. Diese Leistung erkennen wir heute an und ich rufe ihnen allen zu: Herzlichen Glückwunsch, ihr könnt stolz auf euch sein!”, so der Vorsitzende der Nationalen Initiative „Mint Zukunft schaffen“, Thomas Sattelberger.

Digitaler Tag der offenen Tür Zwei Informationsabende der Stadt Bottrop zum Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe finden an der Sekundarschule am Kirchhellener Ring 18 statt: am Dienstag, 2. November, und Mittwoch, 10. November, jeweils um 19.30 Uhr. Der Tag der offenen Tür in der Sekundarschule findet dagegen nur digital statt. Zehn Videos informieren auf sekundarschule-kirchhellen.de/news über das Angebot der Schule.

