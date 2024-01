Doppelpass à la Bottrop: Premiere für den Fußball-Talk

Bottrop Das Online-Portal „Wir lieben Bottrop“ startet in der Domschänke ein neues Format für Fußballfans. Eintritt ist für einen guten Zweck bestimmt.

Kenntnisreiche Analysen, persönliche Geschichten und jede Menge Unterhaltung: Das soll nach den Plänen der Initiatoren der „1. Bottroper Fußball-Talk für den guten Zweck“ bieten. Er findet statt am Samstag, 3. Februar, in der Traditionskneipe „Domschänke“ in der Innenstadt.

Das Format lehnt sich an an die mindestens bei allen Fußballfans bekannte TV-Talkrunde „Doppelpass“, sagt Sebastian Matheus, Sportexperte der Online-Plattform „Wir lieben Bottrop“. Das Konzept für die Bottroper Runde sei zusammen mit Daniel Schwitzgäbel von der Instagram-Plattform „Bottroper Fußball“ entstanden.

Themen des Bottroper Fußball-Talks: Hinrunde, Stadtmeisterschaft, Personelles

Mit Akteuren aus den Bottroper Fußballvereinen soll geredet werden über die Hinrunde, die Hallenstadtmeisterschaft, es soll einen Ausblick geben auf die Rückrunde und Personalien diskutiert werden. Zwei Mal 45 Minuten, „mit Päuschen dazwischen“ sind geplant – „mit Nachspielzeit“, meint Sebastian Matheus schmunzelnd. „Mit der Domschänke von Irini Hubert haben wir eine kleine Lokalität ausgesucht, die zum Thema passt.“

Da das Ganze auch noch einem guten Zweck dienen soll, wird zudem ein Phrasenschwein aufgestellt. Jede Phrase kostet die Talk-Teilnehmer zwei Euro. Zusammen mit dem Eintritt (drei Euro pro Person) sollen die Einnahmen gespendet werden. „Wir haben schon zwei, drei Einrichtungen im Kopf, an die das Geld gehen könnte. Aber wir wollen das von den Gästen entscheiden lassen“, kündigt Sebastian Matheus an.

Ein Talkgast kommt aus Oberhausen nach Bottrop

In der ersten Talkrunde dabei sind Philipp Drießen (sportlicher Leiter VfB Bottrop), Marco Hoffmann (Trainer SV Fortuna), Adrian Reiß (Trainer BW Fuhlenbrock), Daniel Thiele (Trainer SV 1911 Bottrop) und mit Daniele Lepori auch ein Gast aus Oberhausen (Trainer SC 1912 Buschhausen).

Moderator Sebastian Matheus steht Daniel Schwitzgäbel vom Instagram-Accout „Bottroper Fußball“ zur Seite. Er will zum Beispiel auch Stimmen aus dem Publikum einholen.

50 bis maximal 80 Besucherinnen und Besucher haben in der Domschänke Platz, meint Sebastian Matheus. Kommt die Talk-Premiere gut an, soll es in jedem Fall eine Fortsetzung geben. „Wir könnten das in jeder Winter- und Sommerpause machen“, sagt Matheus. Im Sommer vielleicht sogar im Freien, mit dann deutlich mehr Besucherinnen und Besuchern. „Aber das ist noch Zukunftsmusik.“

Tickets gibt es am Talk-Abend direkt in der Domschänke

Einlass zum 1. Bottroper Fußball-Talk für den guten Zweck ist am Samstag, 3. Februar, um 19 Uhr, Anstoß um 19.30 Uhr. Tickets zum Preis von drei Euro gibt es vor Ort in der Domschänke am Kirchplatz 7.

