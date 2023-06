Der neue Grill König 27 in Bottrop-Boy: Für einen Tag gibt es Döner für einen Cent.

Imbiss Döner für 1 Cent: Neuer Imbiss eröffnet in Bottrop

Bottrop. In Bottrop eröffnet ein Imbiss mit einer besonderen Aktion: Für einen Tag gibt es die Döner-Tasche für einen Cent. Das könnte zu Chaos führen.

Mit einer besonderen Aktion feiert ein neuer Imbiss in Bottrop-Boy am Freitag Eröffnung: Ab 13 Uhr gibt es im Grill König 27 auf der Horster Straße 400 die Döner-Tasche für einen Cent – den ganzen Tag lang.

Ist das kein Minus-Geschäft? Inhaber Gökhan Kahraman lacht: „Nein, wir machen das nur einen Tag als Reklame.“ Für den Duisburger ist es das erste Geschäft. „Ich bin neu in Bottrop“, sagt er. Der 37-Jährige hatte in der Region nach einem Ladenlokal gesucht und war in der Boy fündig geworden.

Döner-Laden in Bottrop eröffnet mit 1-Cent-Angebot

Seit Sonntag ist der neue Imbiss bereits geöffnet, mit der Ein-Cent-Aktion am Freitag, 16. Juni, will Gökhan Kahraman noch mal besonders auf sich aufmerksam machen.

Auch in anderen Städten hatten Neueröffnungen mit Döner-Angeboten für ein oder zwei Cent schon für Furore gesorgt: So hatte beispielsweise die Kette „Haus des Döners“, die ihre Filialen in der Optik der beliebten Netflix-Serie „Haus des Geldes“ gestaltet, bei ihrer Eröffnung in Essen vor einem Jahr für lange Warteschlangen gesorgt. In Bochum lösten zwei Eröffnungen mit Billig-Angeboten sogar einen Polizeieinsatz aus, in Dortmund musste gar ein Laden geräumt und die Straße gesperrt werden.

Ob das in Bottrop auch passiert? Am Freitag ab 13 Uhr wird man es sehen.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop