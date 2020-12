Das Lernen auf Distanz - etwa wie hier im Frühjahr am JAG per Videounterricht – gehört zum Thema „Sicherer Unterricht während der Corona-Zeit“.

Corona und Schule DKP Bottrop sorgt sich um sicheren Unterricht in Coronazeit

Bottrop. Luftreinigungsgeräte, entzerrter Unterrichtsbeginn, Wechselunterricht: Die DKP will verschiedene Ideen im Bottroper Schulausschuss vorstellen.

Die DKP Bottrop beantragt für die nächste Sitzung des Schulausschusses am 16. Dezember den Tagesordnungspunkt „Sicherer Unterricht während der Corona-Pandemie“. Um diesen zu gewährleisten, beantragt die DKP verschiedene Maßnahmen.

Bottroper Schüler schnellstmöglich mit digitalen Endgeräten ausstatten

Dazu gehört „schnellstmöglich“ die Ausstattung von bedürftigen Schülern mit digitalen Endgeräten aus Mitteln von Bund und Land bzw. Stadt. Zudem sollen alle Schulen mit dem Betriebssystem Windows 10 (statt Windows 7) ausgestattet werden. „Die Verwaltung wird weiter beauftragt, mehr Mitarbeiter für das Amt 12 einzustellen, um dem erhöhten und weiter wachsenden IT-Bedarf der Schulen gerecht werden zu können.“ All das soll dem Ausbau des digitalen Lernens dienen.

Luftreinigungsgeräte für Schulklassen gefordert

Darüber hinaus soll die Verwaltung nach dem Willen der DKP die Klassen mit Luftreinigungsgeräten ausrüsten - finanziert über Landes- und eigene Mittel.

Weiter heißt es im Antrag u.a.: „Der Fachbereich Jugend und Schule trifft Absprachen mit den Schulleitungen, damit der Unterrichtsbeginn in Bottrop entzerrt werden kann und der Andrang in den Bussen zum Schulbeginn und Schulende spürbar geringer wird.“ Ein Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht in weiterführenden Schulen solle nach Empfehlung des RKI ab einem Inzidenzwert von über 50 möglich sein. Nicht zuletzt: Für den Schulsport sollten die Sportplätze geöffnet werden.

