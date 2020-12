Digitaler Gottesdienst mit Foto

In der Pauluskirche am Kirchhellener Ring wurde der Gottesdienst zum Jahreswechsel aufgezeichnet.

Bottrop Silvester veröffentlicht die evangelische Kirche auf YouTube einen Gottesdienst zum Jahreswechsel. Gedreht wurde in der Pauluskirche

Bis mindestens 10. Januar finden in den evangelischen Kirchen in Bottrop aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation keine Präsenz-Gottesdienste statt. Deshalb veröffentlich die Ev. Kirchengemeinde Bottrop am 31. Dezember um 17 Uhr auf YouTube (YouTube/Ev. Kirchengemeinde Bottrop) einen digitalen Gottesdienst zum Jahreswechsel.

Nach einem turbulenten, ereignisreichen und sorgenvollen Jahr 2020 beginnt nun ein neues Jahr. Mit welchen Erwartungen, mit welchen Hoffnungen gehen wir ins neue Jahr? Und was nehmen mit aus dem alten Jahr? Um diese Fragen wird sich der Gottesdienst drehen.

In dem Video, das in der Pauluskirche in Kirchhellen gedreht wurde, werden neben den Pfarrern Klaus Göke und Martin Rödel Pfarrerin Doris Sturm und auch die Kirchenmusiker Julia Schlegel und Matthias Uphoff zu hören und zu sehen sein.

