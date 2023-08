Bottrop: Kostenlose Freizeitaktivitäten - so ist das Angebot

Bottrop. Wer nach spannenden Freizeitaktivitäten zum Nulltarif in Bottrop sucht, wird von einer Vielfalt überrascht. Alle Infos zum Angebot in der Stadt.

Bottrop: Diese Freizeitaktivitäten sind kostenlosen

Mit dabei sind schöne Wanderziele und Angebote für Kinder

Eine Experte verrät, was Sie in Bottrop alles kostenlos machen können

Skifahren im Alpincenter, Indoor-Skydiving oder einfach ein Besuch im Hallenbad: In Inflationszeiten werden kostenpflichtige Freizeitaktivitäten für immer mehr Menschen zu Luxusgütern. Doch in Bottrop lässt sich die Freizeit auch kostenlos vielseitig gestalten. Heiko Gieselmann, Projektleiter Freizeitwirtschaft in Bottrop, hat einige Tipps parat.

Bottrop: Parkbesuche lohnen sich für die ganze Familie

Da wären beispielsweise zahlreiche Parks, die zu Spaziergängen oder Fahrradtouren einladen. „Sehr beliebt ist die Kirchheller Heide mit ihrem Heidesee. Das Naturschutzgebiet ist sehr sehenswert“, sagt er. Dazu zählt auch die Rothbachaue, in der es viele Reit- und Wanderwege in Richtung Dinslaken gibt. Oder das Naherholungsgebiet Grafenmühle, das in unmittelbarer Nähe liegt. Wem das nicht genug ist, der kann im Naturpark Hohe Mark auch bis nach Wesel oder Nottuln vordringen.

Der Heidesee im Waldgebiet Kirchheller Heide in Bottrop ist ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Service

Als ein Teil davon ist die Kirchheller Heide ein lohnenswertes Ziel für die ganze Familie. Denn auch für Kinder gibt es dort kostenfreie Angebote. So können sie sich auf dem beliebten Abenteuerspielplatz am Heidhof austoben und sich im Waldkompetenzzentrum Ausstellungen über den Wald anschauen. All diese Angebote sind kostenfrei.

Neben der Kirchheller Heide laden auch andere Parks zu Spaziergängen ein:

Stadtgarten: Nahe der Innenstadt ist der Bottroper Stadtgarten gut zu erreichen und hält neben Fußwegen große Rasenflächen zum Spielen bereit. Dazu grenzt er an den Köllnischen Wald, der zum Spazierengehen und Fahrradfahren einlädt.

Berne-Park: Der Berne-Park in Bottrop-Ebel liegt in einem ehemaligen Klärwerk. Die Klärbecken sind noch erhalten, aber nun umgestaltet und einen Besuch wert, empfiehlt Gieselmann.

Übrigens: Wer in Bottrop Rad- oder Wanderrouten planen möchte, kann auf Apps wie Komoot zurückgreifen. Viele Strecken sind dort verzeichnet. Solche Ausflüge lassen sich zudem mit Geocaching verbinden, was ebenfalls kostenfrei möglich ist.

Bottrop: Kostenlose Angebote für Kinder

Speziell für Kinder und Jugendliche hat die Stadt Bottrop zudem das Spielmobil „Rollmobs“ im Angebot. Das hält dreimal pro Woche an verschiedenen Stellen der Stadt. Sechs- bis Zwölfjährigen bietet sich ein Ort, an dem sie sich draußen bewegen, drinnen spielen oder einfach lesen können. Weitere Infos gibt es auf der Internetseite der Stadt Bottrop.

Außerdem gibt es den BDKJ Abenteuerspielplatz an der Straße Am Abenteuerspielplatz 1 in Bottrop-Batenbrock, bietet Kindern vom kleinsten Alter, bis etwa 16 Jahre ein weitläufiges Areal zum laufen, spielen und toben. Dazu kommen eine Kletterwand, ein Hoch- und ein Niedrigseilgarten, ein Klettergerüst sowie eine SPielhütte mit Kicker, Billard und vielen Spiel- und Bastelangeboten. Verfügbar sind auch Spielzeuge, wie Bälle, Pedalos und mehr Besonders sind dort auch die Tiere, die Kinder kennenlernen können. Darunter Schafe, Kaninchen und Ziegen.

Bottrops Klassiker: Tetraeder und Halde Haniel sind immer einen Besuch wert

Neben den Parks sind auch die klassischen Bottroper Attraktionen beliebte Anlaufpunkte. So etwa der Tetraeder, von dem aus die Besucher mit Glück das gesamte Ruhrgebiet überblicken können. Oder die Halde Haniel, auf der sich die Besucher die Totems des baskischen Malers und Bildhauers Augustín Ibarrola anschauen können.

Die Halde Haniel in Bottrop: Wer den Aufstieg geschafft hat, wird mit diesem Blick belohnt. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Service

„An der Halde selbst befindet sich zudem der Kreuzweg, der Wanderern Kultur, Religion und die Natur näherbringt“, empfiehlt Gieselmann. Der Kreuzweg orientiert sich an der Strecke, die Jesus der Bibel zufolge auf dem Weg zu seiner Kreuzigung zurückgelegt haben soll. Dementsprechend lernen Wanderer in Bottrop viel über Religion, können aber auf dem Weg auch ausgestellt Bergmannrequisiten begutachten.

Bottrop: Sportfans können kostenlos skaten und trainieren

Für alle, denen Wandern nicht reicht, gibt es öffentliche kostenlose Sportangebote. Etwa zwei Skateparks. Der Skatepark Pumptrack befindet sich in Batenbrock. Eine weitere Anlage wartet am Ehrenpark, in unmittelbarer Innenstadtnähe, auf Besucher. Am Jahnstadion gibt es zudem einen Calisthanics-Park. Dahinter verbirgt sich eine Art Outdoor-Fitnessstudio aus verschiedenen Sportgeräten, an denen die Benutzer mit ihrem eigenen Körpergewicht trainieren können.

Kostenfreie Kunst- und Kulturausstellungen in Bottrop

Auch Kunst- und Kulturliebhaber kommen in Bottrop nicht zu kurz. Als ein Anlaufpunkt sei da das Museumszentrum Quadrat zu nennen, sagt Gieselmann. „Für Kinder gibt es dort das Museum für Ur- und Ortsgeschichte, wo beispielsweise ein Mammutskelett ausgestellt ist.“ Die Besonderheit: „Alle gezeigten Tiere haben tatsächlich in Bottrop gelebt.“

Die Ausstellung ist kostenlos. Für kunstinteressierte Besucher empfiehlt Gieselmann die Dauerausstellung im Josef-Albers-Museum. Kostenpflichtig sind lediglich die Wechselausstellungen, wobei es auch da eine Ausnahme gibt. „Bottroper Bürger können sich die Wechselausstellung immer freitags kostenfrei anschauen“, erklärt er.

In der Innenstadt gibt es zudem die Galerie B12, in der ebenfalls regelmäßig kostenfrei Ausstellungen gezeigt werden. Auch im Malakoff-Turm gibt es immer wieder kleinere Angebote.

Flugplatz Schwarze Heide: Flugzeuge hautnah erleben

Zum Abschluss hat Gieselmann noch eine Tipp etwas weiter außerhalb parat. Mit dem Flugplatz Schwarze Heide ist Bottrop auch in der Luftfahrt vertreten. „Gerade für Kinder sind Starts und Landungen der Sportflieger faszinierend. Ein Ausflug ließe sich beispielsweise mit einer Fahrradtour verbinden.“ Und auch der ein oder andere Erwachsene wird sich von den Flugzeugen sicherlich in ihren Bann ziehen lassen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop