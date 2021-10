Die Bäckerei Sporkmann am Altmarkt öffnet an Allerheiligen von 7 bis 12 Uhr.

Nahversorgung Diese Bäcker sind in Bottrop an Allerheiligen geöffnet

Bottrop. Wo bekomme ich am Feiertag Allerheiligen frische Brötchen? Wir haben nachgefragt bei den Bottroper Bäckern. Hier eine Übersicht.

Montag ist Feiertag: Allerheiligen. Trotzdem haben etliche Bäckereien geöffnet. Ein Überblick, wo es am Feiertag frische Brötchen gibt.

Brinker: Die Filiale an der Poststraße ist geöffnet von 7.30 bis 17 Uhr.

Horsthemke im Südring-Center ist geöffnet von 8 bis 11 Uhr.

An der Gladbecker Straße 189 ist geöffnet von 7 bis 12 Uhr, an der Osterfelder Straße 117 sogar von 7 bis 17 Uhr.

Malzer: Die Filiale am Heidenheck ist geöffnet von 7.30 bis 12 Uhr; der Laden im Rewe-Kaufpark Kirchhellen (Rentforter Straße 1) von 7 bis 12 Uhr.

Schollin: Die Filialen an der Hauptstraße 1 in Kirchhellen sowie die Filialen am Nordring und Im Fuhlenbrock 142 sind geöffnet von 6.30 bis 16 Uhr.

Sporkmann: Von 7 bis 12 Uhr geöffnet sind folgende Filialen: Altmarkt, Johannesstraße 26, Kirchhellener Straße 268, Im Fuhlenbrock 152, Gladbecker Straße 197 und an der Hauptstraße 47a in Kirchhellen. Das Kirchhellener Café an der Schulze-Delitzsch-Straße bleibt sogar geöffnet bis 18 Uhr

