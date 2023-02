Die Best wird am Dienstag ganztägig bestreikt.

Tarifkonflikt Streik in Bottrop geht weiter: Keine Müllabfuhr am Dienstag

Bottrop. Nächster Streiktag in Bottrop: Am Dienstag wird die Müllabfuhr bestreikt. Die Stadt rechnet am Dienstag auch mit Streiks in den Kitas.

Die Streiks im öffentlichen Dienst gehen in die nächste Runde: Die Gewerkschaften Verdi und Komba bestreiken den Bottroper Müllentsorger Best ganztägig am Dienstag, 28. Februar. Die Stadt rechnet für Dienstag außerdem mit einem Streikaufruf für die Beschäftigten in den Bottroper Kitas und bereitet sich darauf vor, Notgruppen einzurichten. In Essen wird am Montag zudem der Nahverkehr bestreikt, so dass etwa die Linie 186 zwischen Essen und Bottrop nicht fahren wird. Auch die Busse in Bottrop dürften nächste Woche bestreikt werden, es ist aber noch nicht sicher, an welchen Tagen.

Lesen Sie weitere Berichte aus Bottrop:

Der Streik bei der Müllabfuhr wird folgende Auswirkung haben, kündigt die Best an: Die Abfuhr der gelben Tonne findet regulär statt. Die sonstige Müllabfuhr fällt vollständig und ganztägig aus. Die Papiertonnen und Biotonnen werden nicht nachgeleert. Den Bürgerinnen und Bürger, deren graue Tonne Dienstag nicht geleert wird, können bei der nächsten Abfuhr am Dienstag, 7. März, Plastik-Müllsäcke neben die Restabfalltonne legen.

Der Recyclinghof Donnerberg bleibt am Dienstag geschlossen. Sperrmülltermine finden ebenfalls nicht statt. Die ausgefallenen Termine vom werden im Laufe der Woche nachgeholt. Bürgerinnen und Bürger mit Termin für den 28. Februar sollen deshalb den Sperrmüll wie geplant an die Straße stellen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop