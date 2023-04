Diebstahl in Bottrop: Foto-Fahndung nach Tatverdächtiger

Die Polizei fahndet nach einem Diebstahl in Bottrop nach einer Frau.

Bottrop. Einer 77-Jährige ist in Bottrop die Handtasche mit Geldbörse gestohlen worden. Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach einer Tatverdächtigen.

Am 4. Februar wurde einer 77-Jährigen aus Bottrop auf der Hochstraße die Handtasche entwendet. In der Handtasche befand sich unter anderem die Geldbörse samt EC-Karte. Mit der EC-Karte hob eine unbekannte Frau gegen 12 Uhr mittags Geld an einem Geldautomaten ab. Dabei konnten Fotos angefertigt werden.

Die Polizei sucht diese Frau. Foto: Polizei

Wer Hinweise zu der Tatverdächtigen geben kann, soll sich bei der Polizei unter 0800 2361 111 melden.

