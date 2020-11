Diebe stehlen in Bottrop Werkzeug aus Baustellencontainern

Bottrop. In der Welheimer Mark sind Unbekannte nachts an einer Baustelle auf Beutezug gegangen. Einen weiteren Vorfall gab es an der Raiffeisenstraße.

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte in Bottrop an der Raiffeisenstraße die Fenster zu zwei Containern aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts daraus gestohlen. An den Rollläden entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro, meldet die Polizei.

Die Polizei sucht Zeugen für die Container-Aufbrüche in Bottrop

Reichere Beute machten die Unbekannten, die in der Nacht aus mehreren Baustellencontainern an der Straße „In der Welheimer Mark“ Werkzeuge, Werkzeugmaschinen und Kabel stahlen. Durch die Aufbrüche der Container entstand zudem 200 Euro Sachschaden.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0800 2361 111 zu melden.

