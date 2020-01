Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die wichtigen Termine im Dorf

Vor dem Schützen- und Brezelfest veranstaltet die Bürgerschützengesellschaft vier samstägliche Übungen. Am 11. Juli treten die Schützen auf dem Olympiahof Steinmann an, am 25. Juli auf dem Hof Haseke, am 8. August auf dem Hof Janinhoff und am 22. August auf dem Schmücker Hof.

Die Brezelgesellschaft trifft sich zur Gründungsversammlung am Freitag, 7. Februar, ab 20 Uhr im Brauhaus am Ring. Sie tritt traditionell zu zwei öffentlichen Versammlungen ebenfalls samstags an: am 30, Mai auf dem Hof Rottmann und am 15. August auf dem Hof Rehring. Ebenfalls gute Tradition ist der Besuch einer Brezel-Abordnung beim Brezelfest in Speyer vom 9. bis zum 14. Juli.

Das Schützenfest findet statt vom 5. bis 7. September auf dem Terwellen-Platz am Brauhaus. Am 8. September folgt das Brezelfest.