Die Städtepartnerschaft zwischen Bottrop und Blackpool wurde vor 40 Jahren offiziell durch einen Vertrag besiegelt. Dank ihr sind deutsch-englische Freundschaften entstanden. Und Manuela Schmidt hat bei einem Besuch in dem britischen Seebad sogar ihren Partner fürs Leben kennengelernt. Das ist jetzt ebenfalls 40 Jahre her.

Mit den Bottroper Eltern zum Austauschbesuch in Blackpool

Mittlerweile nach Blackpool ausgewandert, erinnert sich die Bottroperin gerne an die ersten Begegnungen mit Carl Townson im Jahr 1980. Ihre Eltern fuhren damals mit dem Tennisclub Rot-Weiß Bottrop nach Blackpool und nahmen ihre 14-jährige Tochter mit. „Er war 16 und spielte sehr gut Tennis. Ich war sehr schlecht“, erzählt die heute 55-Jährige mit einem Augenzwinkern. Tagsüber gab’s ein Programm inklusive Bürgermeister-Besuch oder Tennisspielen – und abends Disco. Zum Abschied tauschten die Teenager ihre Telefonnummern aus – „und ich dachte, ich sehe ihn nie wieder“.

Ein Bild aus frühen Zeiten: Manuela Schmidt und Carl Townson kennen sich seit 40 Jahren. Foto: Schmidt

Doch Carl, heute 57 Jahre alt, war offenbar ernsthaft in Manuela verschossen: „Drei oder vier Wochen, nachdem wir wieder zu Hause waren, stand er bei uns vor der Tür“, erzählt sie. „Er sagte, er würde sich in Bottrop eine Wohnung und Arbeit suchen. Meine Eltern waren nicht besonders begeistert.“ Und sie selbst? „Ich war so, wie man eben ist, wenn man 14 ist.“ Zu einem Paar hätten sie sich so langsam entwickelt.

Eine Fernbeziehung über mehr als 20 Jahre

Carl habe in einer Tennishalle einen Job bekommen und tatsächlich eine Zeit lang in Bottrop gelebt. „Doch dann ist er nach England zurück gegangen – und wir haben über 20 Jahre lang in Bottrop und Blackpool getrennt voneinander gewohnt.“

Sie selbst habe nach der Schulzeit am Vestischen Gymnasium als gelernte Krankenschwester im Marienhospital gearbeitet. „Immer, wenn Zeit und Geld vorhanden waren, haben wir uns besucht oder im Ausland getroffen“, berichtet Manuela Schmidt. „Wir sind ziemlich viel rumgereist in der Welt.“ Eine Fernbeziehung, die nach ihrem Empfinden durchaus ihre Vorteile hatte: „Man freut sich immer aufeinander. Und man hat keinen Alltag miteinander.“

Gemeinsam ein kleines Haus in Blackpool gekauft

Dennoch kam der Tag, Mitte 30 waren die beiden da, als sie am Flughafen Düsseldorf ein betagtes Paar beobachteten, das sich voneinander verabschiedete. „Das könnten wir sein, haben wir gedacht.“ Und letztlich auch auf Carls Drängen hin beschlossen, etwas zu ändern. Für sie als Krankenschwester sei es einfacher gewesen, nach Blackpool zu ziehen und dort Arbeit zu finden. „Kurzerhand haben wir ein relativ kleines Haus zusammen gekauft.“ 18 Jahre ist das inzwischen her. „Hier bin ich auch glücklich“, kann Manuela Schmidt heute sagen.

Anfangs habe sie den deutsch-englischen Austausch zwischen Bottrop und Blackpool als lebhafter empfunden. Carl habe zum Beispiel beim Mayor-Making, zur Amtseinführung des neuen Bürgermeisters mit Bottroper Gästen, gedolmetscht. Dabei: „Als wir uns kennenlernten, konnte Carl kaum Deutsch – und mein Schulenglisch war nicht besonders.“ Beides hat sich gründlich geändert.

Bottroperin hat persönlich keine Angst vor dem Brexit

Eine britische Nationalität besitzt Manuela Schmidt nicht, aber sie hat sich angesichts des Brexits im EU Settlement Scheme registriert, um weiter im Vereinigten Königreich bleiben und arbeiten zu können. „Ich persönlich mache mir keine großen Sorgen. Ich bin schon seit 18 Jahren hier. Viele Krankenschwestern hier kommen aus dem Ausland.“ Auch mit dem oftmals gescholtenen englischen Gesundheitssystem habe sie, die in einem privaten Krankenhaus arbeitet, bislang keine schlechten Erfahrungen gemacht.

Drei Paare hätten übrigens damals, in Folge des Besuchs in Blackpool vor 40 Jahren, eine Beziehung angefangen. „Aber unsere hat gehalten“, meint Manuela Schmidt schlicht; übrigens ohne Trauschein. Und ist ihr Tennisspiel dank Carl in den vergangenen Jahrzehnten besser geworden? Die 55-Jährige lacht. „Ich habe seit 1980 nie wieder gespielt. Und Carl hat auch seit 30 Jahren keinen Schläger mehr in der Hand gehabt.“